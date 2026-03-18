Reklama
Reklama
Reklama

V dobách slávy bral Willis 100 milionů dolarů za film, poslední roky kariéry sbíral anticeny

Bruce WillisFoto: Shutterstock
Bruce WillisFoto: Shutterstock
Jana Harmáčková

Bruce Willis ukončil ve svých sedmašedesáti letech hereckou kariéru. Jeho rodina oznámila, že trpí nemocí, která ovlivňuje jeho schopnost mluvit. Na kontě má desítky snímků, mnoho z nich komerčně velmi úspěšných. Vedle rolí akčních hrdinů, které jej proslavily, ztvárnil během kariéry i vážnější a naopak komediální postavy. Herec 19. března slaví 71. narozeniny.

Hvězdnou kariéru Bruce Willise v polovině 80. let minulého století odstartovala role v komediálně pojatém detektivním seriálu, největší slávu mu ale přinesli různí akční hrdinové. Hlavně životem omlácený policajt John McClane z pětidílné série Smrtonosná past, kterému ovšem zdatně sekunduje třeba Joe Hallenbeck z filmu Poslední skaut (1991). Willis ale několikrát také ukázal, že zvládne zahrát i vážnější party.

Reklama

Na nejpamátnější momenty jeho kariéry se podívejte v naší galerii.

Bruce Willis ukončil kariéru

Bruce Willis - Smrtonosná past 4
Bruce Willis - Smrtonosná past 4Foto: 20th Century Fox

Herec Bruce Willis ukončil svou hereckou kariéru. S oznámením přišla 31. března 2022 jeho rodina. Lékaři 67leté hvězdě stříbrného plátna nedávno zjistili afázii, nemoc, při níž v důsledku poškození některých oblastí mozku pacient do určité míry přichází o schopnost mluvit a porozumět řeči.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama