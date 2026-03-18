Hvězdnou kariéru Bruce Willise v polovině 80. let minulého století odstartovala role v komediálně pojatém detektivním seriálu, největší slávu mu ale přinesli různí akční hrdinové. Hlavně životem omlácený policajt John McClane z pětidílné série Smrtonosná past, kterému ovšem zdatně sekunduje třeba Joe Hallenbeck z filmu Poslední skaut (1991). Willis ale několikrát také ukázal, že zvládne zahrát i vážnější party.
V dobách slávy bral Willis 100 milionů dolarů za film, poslední roky kariéry sbíral anticeny
Bruce Willis ukončil ve svých sedmašedesáti letech hereckou kariéru. Jeho rodina oznámila, že trpí nemocí, která ovlivňuje jeho schopnost mluvit. Na kontě má desítky snímků, mnoho z nich komerčně velmi úspěšných. Vedle rolí akčních hrdinů, které jej proslavily, ztvárnil během kariéry i vážnější a naopak komediální postavy. Herec 19. března slaví 71. narozeniny.
Bruce Willis ukončil kariéru
Herec Bruce Willis ukončil svou hereckou kariéru. S oznámením přišla 31. března 2022 jeho rodina. Lékaři 67leté hvězdě stříbrného plátna nedávno zjistili afázii, nemoc, při níž v důsledku poškození některých oblastí mozku pacient do určité míry přichází o schopnost mluvit a porozumět řeči.
Akční hvězda s širokým záběrem
Bruce Willis byl podle filmových kritiků v 90. letech na absolutním vrcholu a jeho sláva byla srovnatelná s Arnoldem Schwarzeneggerem nebo Sylvesterem Stallonem. Na rozdíl od nich byl ovšem hvězdou s mnohem širším záběrem. „Do akčního žánru se dostal rolí Johna McClana a už tenkrát nabídl alternativu ke svalnatým hrdinům. Byl to ten hláškovací chlápek v tílku, člověk z masa a kostí, jeden z nás. Hrál ale i v jiných žánrech – a velmi úspěšně, byl za obrovskou hvězdu a pobíral velké honoráře“ říká v rozhovoru pro Aktuálně Václav Rybář, filmový publicista webu MovieZone a jeden z autorů knihy Encyklopedie akčního filmu.
Než se stal hercem
Herec, dnes už s dohladka vyholenou hlavou, se narodil jako Walter Bruce Willis v německém Idar-Obersteinu americkému vojákovi a německé matce. Když mu byly dva roky, rodina se přestěhovala do New Jersey. Po rozvodu rodičů odešel Bruce v 16 letech z domova a živil se jako barman, dělník, obsluha u benzinové pumpy, zkoušel to ale i jako soukromý detektiv. Zlom v jeho životě nastal, když ho přátelé přemluvili, aby to aspoň zkusil s herectvím.
Počátek kariéry
Příslovečnou "díru do světa" přitom udělal v detektivním seriálu okořeněném romantikou a humorem. Moonlighting (česky se vysílal jako Měsíční svit, název by se ale měl překládat spíš jako Melouchaření), ve kterém získal roli svérázného soukromého detektiva Davida Addisona. Během pěti sezon natáčených v letech 1985 až 1989 si Bruce Willis získal přízeň publika i kritiky a odnesl si mimo jiné ceny Emmy nebo Zlatý glóbus.
Smrtonosná past
Hvězdného potenciálu si všimli producenti a po roli v komedii Blakea Edwardse Schůzka naslepo (1987), kde se objevil po boku Kim Basingerové, dostal Willis trochu překvapivě roli v thrilleru Smrtonosná past (1988). Ten – kromě kasovního úspěchu – přinesl i průlom do dosavadních zvyklostí akčních filmů. Willisův John McClane v mrakodrapu plném teroristů není obvyklý nezranitelný superman, ale zmlácený a krvácející chlápek, který má občas docela normální strach.
Pokračování Smrtonosné pasti
Úspěch první Smrtonosné pasti, kde si hlavního padoucha Hanse Grubera neodolatelným způsobem zahrál Alan Rickman, přinesl zákonitě pokračování. První z nich už v roce 1990, druhé pak o pět let později, a Willis se díky nim pevně usadil na hereckém výsluní Hollywoodu. Celkem vzniklo pět dílů. Poslední nazvaný Smrtonosná past: Opět v akci měl premiéru v roce 2013.
Komediální role
Nezůstal přitom jen v těsné škatulce čistě akčního hrdiny. V jeho filmografii je tak dnes k nalezení celá řada komických rolí. Ideálním příkladem je černá komedie Smrt jí sluší (1992), v níž ztvárnil roli bývalého špičkového plastického chirurga Ernesta, dnes už jen alkoholika, maskéra mrtvol a podpantofláka. Willisovi v jeho komediálním herectví zdárně sekundují Meryl Streepová a Goldie Hawnová.
Výrazným počinem byla i role profesionálního zabijáka Jimmyho Tudeskiho v krimi komedii Můj soused zabiják (2000). Na snímku ve filmu Pulp Fiction (1994).
Úspěšné filmy 90. let
Willis se v devadesátých letech objevil v mnoha kritikou příznivě přijatých filmech. Režiséři - ať už Quentin Tarantino v Pulp Fiction (1994), Terry Gilliam ve sci-fi 12 opic (na snímku, 1995), Luc Besson v Pátém elementu (1997) nebo později Robert Rodriguez a Frank Miller v Sin City (2005) - ho obsazovali hlavně do známého typu drsňáka. Ať už boxera, vězně vyslaného do minulosti zastavit epidemii, taxikáře z budoucnosti nebo cynického detektiva z komiksu.
Armageddon
Jedním z nejvýraznějších a komerčně nejúspěšnějších filmů Willisovy kariéry se stal katastrofický velkofilm Armageddon režiséra Michaela Baye. Willis v roli naftaře Harryho Stampera má za úkol vyvrtat se svým týmem díru do asteroidu, který se řítí k Zemi, a odpálit v něm jadernou nálož, která by jej zničila. Po boku Willise si zahráli uznávaní herci jako Billy Bob Thornton, Ben Affleck, Liv Tylerová, Steve Buscemi nebo Owen Wilson.
Šestý smysl
Z jeho filmografie se vymyká také role psychiatra Malcolma Crowea z mysteriózního dramatu Šestý smysl, který v roce 1999 natočil režisér M. Night Shyamalan. Role dětského psychiatra sice zpočátku vzbuzovala spíše ironické poznámky filmových publicistů na adresu Willisových hereckých schopností, výsledek však překonal všechna očekávání. Snímek obdržel šest nominací na Oscara.
Vídám mrtvé lidi
Na první pohled nenápadný duchařský thriller se zařadil mezi hity filmové sezony a dodnes mu patří primát Willisova komerčně nejúspěšnějšího snímku. Díky vysokým ziskům obdržel Bruce Willis za svou roli přes 100 milionů dolarů, čímž se stal ve své době nejlépe placeným hercem. Z fráze Willisova dětského pacienta Colea (Haley Joel Osment) "Vídám mrtvé lidi" dodnes mrazí.
Zlatá malina
V posledních letech neměl Willis na role příliš štěstí. Organizátoři americké filmové anticeny Zlatá malina letos dokonce vytvořili zvláštní kategorii jen pro Willise. Loni se totiž objevil v osmi převážně nízkorozpočtových filmech, které na specializovaném serveru Rotten Tomatoes od filmových kritiků nedostaly hodnocení vyšší než 20 procent.
Osobní život
V Hollywoodu 80. let proslul Bruce Willis také svým poměrně divokým životním stylem a milostnými eskapádami. Z jednoho takového románku se nakonec po tříměsíční známosti vyklubala svatba s herečkou Demi Mooreovou. Jejich vztah vydržel třináct let a skončil v roce 2000 rozvodem. Oba bývalí manželé se však i nadále stýkají a společně vychovali tři dcery.
Otec pěti dcer
V březnu 2009 se Willis znovu oženil - jeho druhou ženou se stala o 22 let mladší modelka Emma Hemingová, se kterou má další dvě dcery.
Konec Willisovy kariéry
"Svět filmu ztrácí nejen akčního hrdinu, ale i vynikajícího herce a jednu z postav, která je univerzálně rozeznatelná mnoha generacemi napříč celým světem," dodává v rozhovoru pro Aktuálně Václav Rybář.