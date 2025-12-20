Přeskočit na obsah
21. 12.
Talent, pády i návraty. Životní role Miroslava Etzlera se neodehrály jen na jevišti

Foto: DVTV
Foto: DVTV
Miroslav Etzler patří k hercům, jejichž životní příběh by sám o sobě vydal na filmový scénář. Vedle výrazných rolí, které zanechal na divadelních prknech, ve filmu i v televizi, musel čelit i osobním krizím, bolestným pádům a náročným návratům. Právě schopnost znovu se postavit na nohy a jít dál dělá z Etzlera osobnost, která nepřitahuje pozornost jen svým talentem, ale i otevřeností a lidskostí.

Miroslav Etzler se narodil 22. prosince 1964 v Ostravě. Jeho maminka byla operní zpěvačka a otec profesor. Škola ho ale moc nebavila a v 16 letech dokonce utekl z domova. V té době mu zemřel tatínek, který byl pro něj velkou autoritou, a tak se za jeho života k opuštění domova neodvážil.

Ačkoliv ke škole dobrý vztah neměl, herectví ho bavilo. Rozhodl se ho studovat, a to na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Po škole začal hrát ve Státním divadle v Brně. Potom se odstěhoval do Prahy a v letech 1992-2000 hrál v Národním divadle

Také se věnoval filmovému herectví a ztvárnil řadu rolí v televizních seriálech. Zahrál si například v Četnických humoreskách nebo v Území bílých králů, hlavní roli dostal v seriálu Pojišťovna štěstí a od roku 2010 účinkoval v Cestách domů. Z filmů ho proslavil především film Díky za každé nové ráno nebo Jak se krotí krokodýli. V roce 2017 dostal také roli v úspěšném filmu Gangster Ka.

Etzler má velice charismatický hlas, a proto se věnuje také dabingu. 

Do roku 2013 žil s herečkou Vilmou Cibulkovou, děti spolu ale neměli. Rozvedli se a nyní Miroslav žije s Helenou Bartalošovou. S ní má nejmladší ze svých dětí, syna Samuela, kterému jsou tři roky. Z předchozích vztahů má tři již dospělé děti.

Etzler jako dítě

Miroslav Etzler se narodil 22. prosince 1964 v Ostravě. Jeho maminka byla operní zpěvačka a otec profesor. Bydleli v panelovém domě v Poštovní ulici v Ostravě. Miroslav má k tomuto místu citovou vazbu a dodnes ho považuje za svůj domov. 

