Miroslav Etzler se narodil 22. prosince 1964 v Ostravě. Jeho maminka byla operní zpěvačka a otec profesor. Škola ho ale moc nebavila a v 16 letech dokonce utekl z domova. V té době mu zemřel tatínek, který byl pro něj velkou autoritou, a tak se za jeho života k opuštění domova neodvážil.
Talent, pády i návraty. Životní role Miroslava Etzlera se neodehrály jen na jevišti
Miroslav Etzler patří k hercům, jejichž životní příběh by sám o sobě vydal na filmový scénář. Vedle výrazných rolí, které zanechal na divadelních prknech, ve filmu i v televizi, musel čelit i osobním krizím, bolestným pádům a náročným návratům. Právě schopnost znovu se postavit na nohy a jít dál dělá z Etzlera osobnost, která nepřitahuje pozornost jen svým talentem, ale i otevřeností a lidskostí.
Ačkoliv ke škole dobrý vztah neměl, herectví ho bavilo. Rozhodl se ho studovat, a to na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Po škole začal hrát ve Státním divadle v Brně. Potom se odstěhoval do Prahy a v letech 1992-2000 hrál v Národním divadle.
Také se věnoval filmovému herectví a ztvárnil řadu rolí v televizních seriálech. Zahrál si například v Četnických humoreskách nebo v Území bílých králů, hlavní roli dostal v seriálu Pojišťovna štěstí a od roku 2010 účinkoval v Cestách domů. Z filmů ho proslavil především film Díky za každé nové ráno nebo Jak se krotí krokodýli. V roce 2017 dostal také roli v úspěšném filmu Gangster Ka.
Etzler má velice charismatický hlas, a proto se věnuje také dabingu.
Do roku 2013 žil s herečkou Vilmou Cibulkovou, děti spolu ale neměli. Rozvedli se a nyní Miroslav žije s Helenou Bartalošovou. S ní má nejmladší ze svých dětí, syna Samuela, kterému jsou tři roky. Z předchozích vztahů má tři již dospělé děti.
Etzler jako dítě
Etzler jako dítě s maminkou a bratrem
Etzler s Cibulkovou
Etzler s Vilmou Cibulkovou tvořili hezký herecký pár, manželství trvalo 10 let, rozvedli se v roce 2018. Děti spolu nikdy neměli.
Etzler s rodinou
Miroslav Etzler žije se svou partnerkou a synem Samuelem v Praze. Ačkoliv tu bydlí už dlouhá léta, za svůj domov stále považuje rodnou Ostravu.
Etzler s dcerou
Etzler má tři již dospělé děti, všechny jsou nemanželské. Čtvrté dítě se mu narodilo až s velkým odstupem a jsou mu teprve tři roky, má ho se současnou partnerkou Helenou Bartalošovou.
Etzler s nejmladším synem
S tříletým Samuelem má hezký vztah, často se jím chlubí na Instagramu.
Pojišťovna štěstí
Etzler se proslavil výraznými televizními rolemi. Pojišťovna štěstí byl seriál vysílaný TV Nova v průběhu let 2004-2010. Etzler v ní ztvárnil jednu z hlavních rolí, Tomáše Krause. Po jeho boku v seriálu hrály například Alena Antalová, Kateřina Brožová nebo Nikol Štíbrová.
Soukromé pasti
V Soukromých pastech si zahrál v emotivním dílu Tatínkova holčička, kde znásilňoval nevlastní dceru. Tato epizoda dostala cenu za nejlepší snímek v evropské sekci festivalu televizní tvorby ve francouzském La Rochelle.
Cesty domů
Miroslav Etzler ve filmu Janek a Anežka
Etzler rád podpořil i začínající filmaře, v roce 2011 si například zahrál ve studentském lyrickém filmu Janek a Anežka, kde ztvárnil roli Janka. Snímek vypráví o lásce uhlíře Janka a dívky Anežky, kteří se milují a jejichž jediným přáním je být spolu.
Jak se krotí krokodýli
Miroslav Etzler hrál také v rodinném filmu Jak se krotí krokodýli. Komedie volně navazuje na nestárnoucí klasiky s Tomášem Holým – Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny.
Etzler si zahrál ve filmu Gangster Ka
Etzlerova poslední největší role ve filmu byla v kriminálním thrilleru Gangster Ka. Ten natočil režisér Jan Pachl podle námětu Jaroslava Kmenty. Pojednává o podnikateli Radovanu Krejčířovi. Toho ztvárnil herec Hynek Čermák. Premiéra filmu byla v září 2015.
Etzler si ze sebe umí udělat legraci
Etzler je od dětství živé povahy. Ostravský rodák je v hereckém kolektivu oblíbený také díky svému smyslu pro humor. Nezkazí žádnou legraci a umí si ze sebe udělat legraci.
Miroslav Etzler v nemocnici
Miroslav Etzler se během covidové pandemie zotavoval z vážné nemoci. „Těm, kdo mi nefandí a přejí mi, abych zemřel na covid, protože za to dostávám peníze, tak těm přeju hodně zdraví a mějte se krásně,“ řekl ironicky.
