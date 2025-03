"Syn se narodil mrtvý, je zázrak, že je bez následků," říká Miroslav Etzler

„Je to neuvěřitelně temperamentní člověk. Jedeme na kole, on ujede 26 kilometrů, přijdeme domů, já se usadím do křesla, šedesátiletý tatínek není výhra, a on akčně prohlásí: A co budeme dělat teď, tati?“ říká s tím, že Samuelovi nedělá potíže ani víc než dvacetikilometrová túra po horách. Herec se i díky tomu dostává do formy, což kvitují hlavně jeho lékaři. „Před čtyřmi měsíci mi diagnostikovali cukrovku v katastrofálním stavu. Není divu – podle toho, jak jsem žil, jsem si to zasloužil. Všechno jsem změnil a mám najednou strašně moc energie,“ pochvaluje si herec, který se v minulosti dokázal zbavit své závislosti na alkoholu.