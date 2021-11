Odpůrci a popírači naštvali nemocného Etzlera. Natočil vzkaz, i když špatně dýchá

Den poté, co zveřejnil svou fotku s nemocnice se vzkazem a slovy lítosti o tom, že se nenechal včas naočkovat proti covidu-19, natočil Miroslav Etzler svým telefonem krátké video.

Sundává si na něm kyslíkovou masku a pak velmi slabým hlasem pozdraví a slibuje, že to bude poslední video z nemocnice v České Lípě.

"Prosím vás, nikdo mi pochopitelně vůbec nic nezaplatil. Žádné fotografické materiály jsem do žádných médií neposílal. Je to moje osobní zpověď. Zpověď o nezodpovědném chlapovi, který se měl, ale opravdu měl nechat očkovat. Chci vás k tomu nabádat - udělejte to. Udělejte to co nejdřív, je to zřejmě jedna z mála a jediných cest."

Každou větu pronáší velmi pomalu a je slyšet, jak se mu velmi těžce dýchá. Jak zveřejnil dříve, dostal silnou covidovou ataku spojenou s oboustranným zápalem plic. Je na kyslíku a další vývoj spíš tuší, než ví.

Herec známý ze seriálů Pojišťovna štěstí, Soukromé pasti či Rapl nebo z filmu Gangster Ka je díky svému zvučnému hlasu od roku 2008 hlavním staničním hlasem Radiožurnálu. Namlouvá všechny znělky, předěly a upoutávky.

Přestože o očkování proti covidu je v posledních dnech větší zájem, nemocnice jsou už přeplněné pacienty s touto nemocí. Opět musí odkládat operace a vyčerpaní zdravotníci pociťují frustraci. Přesto je pořád mnoho lidí, kteří vakcínu odmítají. Často kvůli dezinformacím, kterým uvěřili, nebo očkování odkládali, protože si mysleli, že jim nehrozí nic vážného (reportáž z nemocnice si můžete přečíst zde).