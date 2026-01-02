Odchod herce Pavla Nečase zanechal v českém hereckém světě hlubokou stopu. Zpráva o jeho smrti zasáhla kolegy, přátele i fanoušky, kteří si ho pamatují nejen díky výrazným rolím ve filmech a seriálech, ale také pro jeho lidskost a profesionální přístup k práci. Právě tyto vlastnosti dnes mnozí z nich připomínají ve svých vzpomínkách.
Slzy pro Pavla Nečase: Herecký svět truchlí, rozloučili se Burešová, Gránský i Žilková
Smrt herce Pavla Nečase zasáhla nejen jeho rodinu, ale i řadu kolegů z herecké branže. Na sociálních sítích i v médiích se objevují osobní vzkazy, vzpomínky na společnou práci i slova, která vypovídají o jeho talentu, lidskosti a stopě, jakou po sobě zanechal. Slavní Češi se loučí s kolegou, na kterého jen tak nezapomenou.
Na sociálních sítích i v osobních vyjádřeních se objevují slova plná smutku, vděku i tiché bolesti. Herci a herečky vzpomínají na společné natáčení, drobné momenty ze zákulisí i na Nečasův talent, který dokázal zaujmout i v menších rolích. Jejich slova dohromady skládají obraz člověka, jenž byl pro mnohé víc než jen kolega.
ČTĚTE TAKÉ: Náhlý odchod oblíbeného herce: Pavel Nečas zemřel nečekaně krátce před koncem roku
Karel Zima
„Bylo nás hodně, co jsme věřili, že je to nějakej Tvůj další joke. A převezl jsi nás. Bohužel…,„ napsal herec Karel Zima. „Neznal jsem nikoho takovýho, jako jsi byl Ty! Budeš chybět.“
Karel Zima
„Bylo nás hodně, co jsme věřili, že je to nějakej Tvůj další joke. A převezl jsi nás. Bohužel…,„ napsal herec Karel Zima. „Neznal jsem nikoho takovýho, jako jsi byl Ty! Budeš chybět.“
Matouš Rajmont
„Každý den se ráno bojím otevírat zprávy, abych se nedozvěděl nějakou tragédii. To, že se dozvím tohle, jsem ale nečekal ani v tom nejhorším snu. Vždyť jsme spolu předevčírem mluvili … to je strašný, Pavle," napsal herec Matouš Rajmont.
Monika Absolonová
Na Pavla Nečase dojemně zavzpomínala i Monika Absolonová. „Nikdo mi nikdy neříkal Mondie, jen Pavel a tak hezky. 20.12. jsme se viděli na tajné oslavě naší milované Háty, povídali jsme si spolu po dlouhé době, dlouho a smáli se jak pitomí, odváděli společně pana Přeučila do taxíka a já mu říkala ‚Chovej se slušně, Pavlíku, vedeme pana profesora, jednou na to budeme vzpomínat…' A o 11 dní později máme vzpomínat na Tebe??? S tím nesouhlasím," napsala v dojemné vzpomínce.
Jaromír Bosák
„Ahoj, Pavle, tohle jsi nám dělat neměl, to se nemělo stát. Na nebeské fairwaye jsi si odskočil strašlivě brzo. Budeš nám tady moc chybět. Díky za všechno,„ napsal na Instagram komentátor Jaromír Bosák. „A drž mi místo ve svém flightu, drobné budu mít s sebou,“ vzkázal Bosák Nečasovi.
Simona Prasková
„Není to tak ani rok, co jsme se po letech potkali, měl ten svůj svůj nezaměnitelný úsměv,„ zavzpomínala na poslední setkání s Nečasem Simona Prasková. „Je mi to moc líto, Pavle, že jsi odešel tak brzo. Mávám Ti k bráně nebeské,“ rozloučila se.
Petra Nesvačilová
„Moc mě to mrzí, Pavlíku. Upřímnou soustrast,“ posteskla si herečka a režisérka Petra Nesvačilová na sociálních sítích.
Václav Šanda
Herec Václav Šanda se s kolegou rozloučil vzpomínkou, v níž připomněl několik výrazných rolí, které po sobě zanechal. Vyzdvihl jeho herecký výkon ve filmu Zastřený hlas, roli v pohádce Kdyby byly ryby i nezapomenutelné působení v seriálu Okresní přebor.
Veronika Žilková
„Můj milý Lubore Brázdo, odpočívej v pokoji,“ vzkázala herci herečka Veronika Žilková a podepsala se jménem své seriálové postavy.
Michaela Tomešová
Michaelu Tomešovou a Pavla Nečase pojilo dlouholeté pracovní i osobní přátelství. Potkali se nejen při natáčení seriálu ZOO, ale několikrát společně stanuli také na divadelních prknech.
David Gránský
„Pavlíčku, nevěřím. Tohle bolí,“ připsal herec David Gránský k sérii několika společných fotografií.
Eva Decastelo
Smutek zasáhl také herečku Evu Decastelo. „Dopr*ele, Pavle,“ posteskla si stručně na sociálních sítích.
Eva Burešová
Jako jedna z prvních se k tragédii vyjádřila herečka a zpěvačka Eva Burešová. „Já vím… vždycky někdo někoho opouští, co? Tak sbohem, můj Bille Devaney. Tvoje Rachel z Hlučína, za co sis ze mě vždycky tak rád dělal legraci,“ vzkázala mu prostřednictvím sociálních sítí.