Přeskočit na obsah
2. 1. Karina
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Slzy pro Pavla Nečase: Herecký svět truchlí, rozloučili se Burešová, Gránský i Žilková

Pavel Nečas
Pavel NečasFoto: Švancara Petr
Pavel Nečas
Pavel NečasFoto: Švancara Petr
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Smrt herce Pavla Nečase zasáhla nejen jeho rodinu, ale i řadu kolegů z herecké branže. Na sociálních sítích i v médiích se objevují osobní vzkazy, vzpomínky na společnou práci i slova, která vypovídají o jeho talentu, lidskosti a stopě, jakou po sobě zanechal. Slavní Češi se loučí s kolegou, na kterého jen tak nezapomenou.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Odchod herce Pavla Nečase zanechal v českém hereckém světě hlubokou stopu. Zpráva o jeho smrti zasáhla kolegy, přátele i fanoušky, kteří si ho pamatují nejen díky výrazným rolím ve filmech a seriálech, ale také pro jeho lidskost a profesionální přístup k práci. Právě tyto vlastnosti dnes mnozí z nich připomínají ve svých vzpomínkách.

Pavel Nečas
Pavel Nečas

Záchranáři zasahovali u Pavla Nečase doma. Herec zemřel po náhlé zástavě oběhu

Celebrity

Na sociálních sítích i v osobních vyjádřeních se objevují slova plná smutku, vděku i tiché bolesti. Herci a herečky vzpomínají na společné natáčení, drobné momenty ze zákulisí i na Nečasův talent, který dokázal zaujmout i v menších rolích. Jejich slova dohromady skládají obraz člověka, jenž byl pro mnohé víc než jen kolega.

ČTĚTE TAKÉ: Náhlý odchod oblíbeného herce: Pavel Nečas zemřel nečekaně krátce před koncem roku

Předchozí
1234512
Pokračovat

Karel Zima

„Bylo nás hodně, co jsme věřili, že je to nějakej Tvůj další joke. A převezl jsi nás. Bohužel, napsal herec Karel Zima. „Neznal jsem nikoho takovýho, jako jsi byl Ty! Budeš chybět.

Reklama
Reklama
Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama