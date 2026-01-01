Zpráva o náhlém úmrtí herce Pavla Nečase zasáhla jeho blízké i veřejnost s nebývalou razancí. Tragédie se odehrála krátce před koncem roku přímo v jeho bytě, kde musela zasahovat záchranná služba. Přes veškerou snahu zdravotníků se však hercův život zachránit nepodařilo.
Záchranáři zasahovali u Pavla Nečase doma. Herec zemřel po náhlé zástavě oběhu
Smrt Pavla Nečase (†59) přišla naprosto nečekaně a otřásla fanoušky i kolegy. Krátce před koncem roku k němu domů na Prahu 5 vyjížděla záchranná služba, protože došlo k náhlé zástavě oběhu. Přes telefonicky asistovanou resuscitaci a následné oživování se už zdravotníkům nepodařilo obnovit životní funkce.
Informaci o smrti oblíbeného představitele rolí ze seriálů Okresní přebor nebo Ordinace v růžové zahradě zveřejnil jako první operní pěvec Oldřich Kříž. Zpráva byla natolik nečekaná, že jí zpočátku odmítali uvěřit nejen fanoušci, ale i lidé z hercova nejbližšího okolí.
Co přesně se v osudný den stalo, přiblížila až Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, jejíž posádka byla k herci přivolána do bytu na Praze 5. Podle vyjádření mluvčího bylo od počátku jasné, že jde o mimořádně vážný stav.
„Ve středu jsme zasahovali u muže kolem 60 let, který měl náhlou zástavu oběhu. Do příjezdu záchranné služby mu byla celou dobu poskytována telefonicky asistovaná resuscitace. Ani následně po 30minutovém oživování se bohužel nepodařilo obnovit životní funkce a byla konstatována smrt,“ uvedl mluvčí záchranné služby Karel Kris pro deník Blesk.
Náhlý odchod Pavla Nečase tak zanechal hlubokou stopu nejen mezi jeho kolegy z herecké branže, ale i mezi diváky, kteří si ho spojovali s výraznými a často velmi lidskými rolemi.
Šokovaní kolegové vzpomínají
K odchodu, který zasáhl řadu kolegů i fanoušků, se mezi prvními veřejně ozvala herečka a zpěvačka Eva Burešová. Na sociálních sítích mu věnovala osobní vzkaz, v němž připomněla i jejich společný interní humor: „Já vím… vždycky někdo někoho opouští, co? Tak sbohem, můj Bille Devaney. Tvoje Rachel z Hlučína, za co sis ze mě vždycky tak rád dělal legraci,“ napsala.
Herečka Veronika Žilková, která s ním spolupracovala v seriálu ZOO, se s kolegou rozloučila krátkým, ale silným vzkazem. Na sociálních sítích mu adresovala slova: „Můj milý Lubore Brázdo, odpočívej v pokoji,“ a připojila podpis jménem své seriálové postavy. „Moc mě to mrzí, Pavlíku. Upřímnou soustrast,“ posteskla si také herečka Petra Nesvačilová.
V neposlední řadě na dlouholetého kamaráda dojemně zavzpomínala Monika Absolonová. „Nikdo mi nikdy neříkal Mondie, jen Pavel a tak hezky. 20.12. jsme se viděli na tajné oslavě naší milované Háty, povídali jsme si spolu po dlouhé době, dlouho a smáli se jak pitomí, odváděli společně pana Přeučila do taxíka a já mu říkala ‚Chovej se slušně, Pavlíku, vedeme pana profesora, jednou na to budeme vzpomínat…' A o 11 dní později máme vzpomínat na Tebe??? S tím nesouhlasím," zaznělo ve vzpomínce.