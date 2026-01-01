Náhlý odchod oblíbeného herce: Pavel Nečas zemřel nečekaně krátce před koncem roku

Herec Pavel Nečas, kterého si diváci oblíbili díky rolím v seriálech Okresní přebor nebo Ordinace v růžové zahradě, náhle zemřel. Bylo mu 59 let a odešel krátce před koncem roku. Smutnou zprávu jako první zveřejnil na sociálních sítích operní pěvec Oldřich Kříž, který k fotografii zesnulého herce připsal prostá, ale silná slova: „Budeš mi strašně chybět, kamaráde.“
Herecký svět zasáhla zdrcující zpráva. Pavel Nečas, kterého diváci znali ze seriálů Okresní přebor, Ordinace v růžové zahradě nebo Ulice, náhle zemřel ve věku 59 let. Smutnou informaci jako první potvrdil operní pěvec Oldřich Kříž. Úmrtí přišlo zcela nečekaně a šokovalo nejen kolegy, ale i jeho nejbližší.
Pod příspěvkem se okamžitě objevily desítky reakcí plných šoku a nevěřícnosti. Řada fanoušků i kolegů doufala, že jde o omyl. Tyto pochybnosti však Kříž vzápětí rozptýlil. „Není to fake. Mluvil jsem s Davidem Suchařípou. Umřel dnes ráno z ničeho nic. Víc nevím,“ odpověděl na dotazy sledujících.
Zpěvák následně informace potvrdil i redakci Expresu a popsal, jak se o tragické události dozvěděl. „Tu zprávu jsem viděl u Jaroslava Milfajta, divadelního scénografa. Pak jsem volal manželce Davida Suchařípy – řekla mi, že je to pravda, a že zemřel náhle 31. 12. dopoledne. Nemohla moc mluvit, jen mi řekla, že jí kvůli tomu volá hodně lidí. Pak jsem se dovolal i Davidu Suchařípovi. Byli jako dvojčata – Pavel a David. David mi to také potvrdil, ale víc nevěděl, jen že to bylo strašně rychlé,“ uvedl Kříž. Krátce poté hercovo úmrtí potvrdil také web CNN Prima News.
Herec David Suchařípa, na něhož se Kříž odvolával, se však k celé věci vyjadřovat nechtěl. Zaskočená byla dokonce i Nečasova manželka, kterou kontaktoval. „Před pár dny jsme s Pavlem seděli na kafi a byl naprosto v pořádku. Těšil se na akce a vyprávěl mi o podnikání… Takže by to muselo být něco naprosto nečekaného,“ řekla pro deník Blesk překvapeně.
Bohatá kariéra i osobní život
Pavel Nečas, jenž se v roce 2018 oženil s režisérkou Arianou Rakovou, měl za sebou pestrou a bohatou hereckou dráhu. Objevil se v řadě populárních seriálů, jako jsou Ulice, Ordinace v růžové zahradě 2, Okresní přebor, ZOO, Vinaři nebo Pálava. Diváci si ho pamatují také z filmů Bajkeři, Líbáš jako ďábel či Příběh kmotra.
Ještě letos na jaře byl herec viděn na veřejnosti, když vyrazil fandit hokeji do O2 areny. Právě tehdy se dostal do nepříjemné situace, když se podle dostupných informací pokusil vjet do VIP garáží bez povolení a při couvání narazil do sloupku u výjezdové brány. Incident měl dohru i s policií. „Odmítl se podrobit dechové zkoušce i lékařskému vyšetření,“ uvedla tehdy policejní mluvčí Eva Kropáčová s tím, že budou zajištěny také kamerové záznamy.