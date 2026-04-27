„Bavilo mě cokoli komukoli sdělovat. Bylo to jakési instinktivní nutkání hluboko uvnitř. Strašně jsem například záviděl průvodcům v autobusech, ať už turistům popisovali památky, nebo jen hlásili přestávku na čůrání,“ řekl v rozhovoru pro časopis Elle nejznámější český moderátor Leoš Mareš. Kromě řady pracovních úspěchů má za sebou i několik mediálně sledovaných skandálů, jejichž společným jmenovatelem byl alkohol nebo drogy. Právě dnes 27. dubna slaví své 50. narozeniny.
Skandál s prostitutkou ani obvinění z násilí ho na kolena nesrazili. Leoš Mareš slaví 50
Mikrofon ho lákal už od mládí, poprvé začal moderovat v osmnácti letech na diskotékách v rodném Berouně. Od roku 1998 uvádí ranní vysílání na Evropě 2 a pokračuje v něm i poté, co vloni v prosinci po těžké nemoci zemřel jeho dlouholetý parťák Patrik Hezucký.
Muž, který se stal fenoménem českého šoubyznysu se narodil v Berouně, kde také vystudoval gymnázium. Následně se dostal se na Západočeskou univerzitu v Plzni, kterou ale nedokončil. Už od dětství byl živé dítě a ve třídě vždy ten, který vyrušoval a byl považován za třídního šaška. „Máma se dnes směje, že jsem dřív dostával poznámky, dnes mi za to dávají miliony,“ řekl v rozhovoru pro magazín PročNe Mareš.
Když po maturitním plese skončil na diskotéce, postavil se spontánně za DJský pult, který byl tu noc prázdný. „Asi po půlhodině za mnou přišel provozní, jestli se ve čtvrtek nechci vrátit, že mi dají tři sta korun. Chodil jsem tam dělat show, tancoval jsem a blbnul. To byla novinka, do té doby DJ jen seděl na židli a kouřil,“ říká Leoš, který právě v Berouně rozjel „Staré pecky“, na které se v té době stály dlouhé fronty před kulturním domem. Za pár měsíců se dostal do rádia v Chebu a jeho kariéra začala pozvolna růst.
Jedním z nejdůležitějších lidí v Marešově životě byl kromě rodiny letitý kolega a kamarád Patrik Hezucký. Právě Mareš byl jedním z těch, kdo u něj byli do posledních chvil, když minulý rok v prosinci podlehl rakovině. Přesto jejich vztah nebyl bez komplikací. V pátek 7. ledna 2011 se jejich přátelství otřáslo v základech. Mareš přišel do vysílání opilý a jeho kolega nevydržel jeho poznámky a ze studia odešel. Následně ho Mareš v éteru obvinil z alkoholismu. Přes víkend se mu ale vše rozleželo a v pondělí se snažil vše napravit. „Je tady pondělní vysílání, asi hodně očekávané. A mám toho dost co vysvětlovat. Byl bych rád, kdybyste nevěděli, o čem mluvím. Ale asi jste se už dozvěděli, co se tu v pátek odehrálo…,“ kál se Mareš. „Byla to moje veliká chyba. Patrikovi jsem se omluvil už asi desetkrát a ještě se mu mockrát dneska omluvím. To, co jste slyšeli, do éteru vůbec nepatří, takže se hlavně především chci omluvit vám, posluchačům,“ řekl v úvodu. Zhruba po hodině se Hezucký znovu ve studiu ukázal a spor dokázali urovnat.
Mareš se poprvé ženil 12. července 2008, kdy si na zámku Jemniště vzal Moniku Poslušnou, se kterou se seznámil na Evropě 2. Na velkolepé svatbě nechybělo rogalo, které z oblohy rozhazovalo okvětní lístky růží, nebo ohňostroj. Manželství ale dlouho nevydrželo, po dvou letech přišel rozchod, když se provalila moderátorova nevěra s modelkou Gábinou Dvořákovou. Marešová přiznává, že zvěsti o nevěrách jejího partnera se k ní dostávaly už dříve. A velký poprask ten rok vzbudily i fotografie moderátora, na kterých je polonahý ve společnosti prostitutky. Tehdy ženatý Mareš tvrdil, že ho musel někdo zdrogovat. „Ze sobotního večera si nepamatuji vůbec nic. Jediné, co vím, co mi říkal kamarád, který tam se mnou byl, že tam potom přišli nějací lidi s drinky,“ řekl tenkrát Mareš pro deník Blesk.
V roce 2014 byl Mareš obviněn, že v jednom z pražských barů v opilosti brutálně napadl mladou ženu. „Se slovy: Na co si hraješ, d*vko! mě praštil pěstí přímo do spánku. Rána byla tak tvrdá, že druhý úder přišel o zeď a já se svezla k zemi,“ řekla napadená Blesku. „Když jsem se snažila postavit na nohy, přišla další rána, tentokrát do čelisti,“ vypověděla. Mareš však veškerá obvinění odmítl a označil je za snahu se zviditelnit.
Životem Leoše prošla dlouhá řada krásných žen a usadil se až po boku Moniky Koblížkové, kvůli které se také konečně rozvedl s první ženou. Podruhé se ženil 20. února 2018. Veselka proběhla v Litomyšli a kromě nejbližší rodiny a pár přátel o ní nikdo nevěděl.
Moderátor je otcem tří dětí. Syny Jakuba, který momentálně studuje univerzitu v Americe a věnuje se vodnímu lyžování a Matěje, který je na střední škole. Jejich matkou je jeho první žena Monika. S druhou manželkou má dceru Alex. Rodiče si předem nenechali říct pohlaví potomka a jméno Alex by použili i v případě, že by se narodil chlapec.