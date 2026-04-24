Moderátor Leoš Mareš už brzy oslaví své padesáté narozeniny a při té příležitosti spatřil světlo světa třídílný dokument, ve kterém Mareš upřímně mapuje svůj dosavadní život. A nevyhýbá se ani citlivým tématům, kde dokáže uznat chybu a přiznat své slabiny.
"Pořád se bojím, že někdo přijde na to, že nic neumím," říká o sobě Leoš Mareš
Příběh kariéry Leoše Mareše působí jako splněný sen. On přesto i po desítkách let v českém šoubyznysu pochybuje o svých schopnostech.
Leoš nikdy netajil svou touhu po úspěchu a uznání. Přesto ho ani po letech úspěšné kariéry neopustily pochybnosti o vlastních schopnostech. „Cítím se jako buran. Jsem buran, který si hraje na to, že není. Mám takové fáze. Někdy jsem namyšlenej a někdy si uvědomuju tu realitu. Jasně, jsem tady. Tryskáč Global 6000 XRS. Na Beroun dobrý, ne? Pořád se ale bojím, že někdo odhalí, že vlastně nic neumím,“ přiznává v dokumentu.
Před kamerou zavzpomíná na úplné začátky v rodném Berouně. „Byl jsem takovej ten klasickej třídní šašek. Tajtrlík je to slovo, přesně to jsem byl,“ rozpovídal se Leoš, který dlouho neměl úspěch u dívek a pro rady, jak ne ně, si chodil ke svým spolužákům. Vše se změnilo, když na místní diskotéce začal dělat dýdžeje. Rázem na něj slečny koukaly úplně jinou perspektivou. „Ta přirozená motivace dělat dýdžeje je ta nejpříjemnější. A to, aby vás chtěly všechny holky. I ty úplně nejkrásnější,“ říká s úsměvem.
A on toho náležitě využíval. „Vždycky jsem o víkendu na diskotéce pustil nejdelší písničku, co mám, což byl buď November Rain od Guns´n´Roses, nebo Stairway to Heaven od Led Zeppelin. Měl jsem přesně devět minut. Co potřebujete? Je vám osmnáct, stačí malej kout, šmajchlkabinet,“ ukázal ve filmu místo na schody, kam si fanynky vodil.