„S Nikolou nejsme v kontaktu,“ říká Leoš Mareš pár měsíců po smrti Patrika Hezuckého
Moderátor Leoš Mareš byl jedním z nejbližších lidí Patrika Hezuckého během jeho posledních dní a po jeho smrti výrazně pomohl i jeho rodině. Přesto nyní překvapil přiznáním, že s vdovou Nikolou Hezuckou už osobní kontakt neudržuje.
Na začátku dubna uplynuly už čtyři měsíce ode dne, kdy rakovině po krátkém, ale vyčerpávajícím boji podlehl moderátor Patrik Hezucký. Jedním z těch, kdo mu do posledních okamžiků stáli po boku, byl jeho dlouholetý kamarád a kolega, moderátor Leoš Mareš. Ten za ním jezdil každý den do benešovské nemocnice a několikrát u něj dokonce probděl celou noc. A ani po Patrikově smrti jeho rodinu neopustil.
Dokonce pro zdrcenou vdovu Nikolu Hezuckou a jejího malého syna Olivera uspořádal velkolepý koncert v O2 Aréně, aby díky výtěžku mohli žít bez finančních starostí. Mohlo se tak zdát, že pouto mezi nimi je silné. O to překvapující jsou Marešova slova, když přiznal, že s Nikolou neudržují žádný kontakt. „Pro Patrika už se dál nic pořádat nebude. Koncertem to skončilo. S Nikolou v osobním kontaktu nejsem, ale máme skupinu na WhatsAppu, kam občas Nikola napíše,“ řekl Blesku moderátor. Co přesně stojí za tím, že se vztahy zpřetrhaly, neprozradil.
Mareše také za pár dní čeká velké životní jubileum, kdy oslaví padesáté narozeniny. „Vždy jsem si myslel, že až to přijde, tak udělám obrovský mejdan, ale asi ne,“ řekl Mareš, který bude slavit tím, že s manželkou a dcerou odjedou na krásnou dovolenou. Jeho fanoušci si ale přece jen přijdou na své, protože bude uveden třídílný dokument o jeho živote. „Dokument jde pod povrch a myslím si, že to opravdu je o Leošovi Marešovi jako o člověku. Až to bude posuzovat, možná bude zklamaný, že je tam málo toho byznysu, ale já mám zase pocit, že to nějak všichni vlastně víme, že je opravdu úspěšný v tom, co dělá. Takže tohle jsem dával trošku stranou a mě opravdu zajímalo to, jaký je,“ řekl pro eXtra.cz režisér Braňo Holiček.
Ten moderátora pochválil za to, že i coby matador českého showbyznysu do obsahu v podstatě nezasahoval. „Ten proces rozhodně nebyl takový, že by mi diktoval, co tam má být a co tam nemá být. A za to ho strašně oceňuju, protože člověk, který se pohybuje v showbyznysu, by přece měl mít teoreticky takovou tendenci si kontrolovat ten svůj obraz, ale on to plně nechal na mně,“ dodal.