„Odpustila jsem, ale nezapomněla,“ říká Monika Marešová o životě poté, co ji opustil Leoš

Monika MarešováFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Od rozchodu Leoše Mareše a jeho první manželky Moniky Marešové už uplynulo více než 15 let. Marešová nyní zavzpomínala, jak se s odchodem partnera, když zůstala sama se dvěma dětmi, vyrovnala.

Reklama

Rozchod Leoše Mareše a jeho první manželky před více než patnácti lety byl mediálně velmi sledovaný. Přestože Leoš opustil ženu se dvěma malými dětmi a vyšly najevo jeho nevěry, Marešová proti svému bývalému muži nikdy nevystupovala a nemluvila o něm špatně. Jak se zpětně dívá na toto období svého života, prozradila v pořadu Mámy z bulváru.

Neudělala bych vůbec nic jinak. Já jsem se tenkrát snažila o to, aby to dopadlo dobře, což nedopadlo. Na rovinu přiznávám, že to období mám v mlze. Asi je to obranný mechanismus těla, aby to tolik nebolelo. Jednoduchý to nebylo. Bylo to strašný období, ale už je to za náma. Kluky to, myslím, nijak nepoznamenalo. My tři s klukama máme krásnej vztah a myslím, že kluci mají krásný vztah i s Leošem, a to je podle mě to nejdůležitější,“ říká Monika s tím, že dnes už je jinde. 

Odpuštění asi není problém, když na sobě trochu pracujete, to jsem odpustila asi velmi rychle. Ale horší je to zapomenout. A to jsem asi ještě nezapomněla, říká upřímně. Marešová se také nebojí mluvit o tom, jak na ni působí padesátka, kterou letos oslavila. Ta pro ni ale nebyla žádným zlomem, ten překvapivě přišel po čtyřicátých narozeninách. Jediná změna je menopauza a to teda vůbec příjemný není. Když pominu návaly a pocení, to není tak strašný, dobře spím a nic mě nebolí, ale spíš po psychický stránce jsou tam změny. Občas mám úzkosti a strachy. vadí mi, když je tam hodně lidí, popisuje své problémy. A jasno už má taky v milostných vztazích. 

Reklama

Víš, co chceš. A já radši budu sama než s nějakým blbem. Nálepka exmanželky Leoše Mareše mi asi uškodila v tom, že se mě chlapi báli. Báli se, že budu namyšlená a že budu mít vysoký nároky. Pak zjistili, že jsme úplně normální,“ vypráví se smíchem. Otázce, zda je v současnosti zadaná, se ale vyhnula. „Já bych to asi nepitvala,“ řekla tajemně. V rozhovoru otevřely s moderátorkou také téma financí. Marešová se netají tím, že její bývalý manžel rodinu štědře podporuje. Je o nás postaráno, ale myslím si, že není dobrý, když ženská sedí doma na zadku a nic nedělá. Když kluci byli malí, tak jsem byla na tisíc procent máma a mně to strašně bavilo, ale to už teď není potřeba a sedět doma a koukat do stropu by bylo hrozný," dodává Monika, která se už tři roky věnuje podnikání. 

Zdroj: Mámy z bulváru

