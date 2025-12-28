Situace, ve které se Lela Vémola ocitla, patří k těm nejtěžším, jaké může rodina zažít. Po vzetí jejího manžela Karlos Vémola do vazby zůstala na každodenní starosti sama. Kromě péče o tři děti musí řešit i chod domácnosti a otázku rodinných financí – a právě to vyvolalo mezi lidmi vlnu emocí a spekulací.
„Sbírka na mě? Ne,“ vzkázala Lela Vémola. Po vazbě manžela utnula spekulace
Po vzetí Karlose Vémoly do vazby zůstala Lela na péči o tři děti i chod domácnosti sama, a na sociálních sítích se začaly šířit spekulace o finanční pomoci. Modelka ale fámy rázně utnula.
Na sociálních sítích se začaly objevovat dohady, zda se Lela s dětmi neocitla v tíživé finanční situaci a zda nepotřebuje pomoc. Dokonce se rozšířila informace o údajné sbírce na její podporu. Modelka a podnikatelka ale tyto fámy rázně odmítla a rozhodla se vše uvést na pravou míru. „Dobrý den, na sociálních sítích se šíří nepřiměřený žert o sbírce na moji osobu. Chci vás ujistit, že žádná sbírka pro mě se nekoná ani konat nebude, proto prosím, abyste těmto informacím nepřikládali žádnou váhu,“ vzkázala veřejně.
ČTĚTE TAKÉ: Proč zatkli Vémolu? Policie ho podezírá z podílu na dovozu 20 kilogramů kokainu z Británie
Zároveň ale poděkovala všem, kteří jí v posledních dnech vyjadřují podporu. „Chtěla bych upřímně poděkovat všem za velké množství zpráv, komentářů a projevů podpory. Vaše slova mi dodávají sílu v tomto náročném období a velmi si jich vážím. Dělám všechno pro to, abych zůstala silná. Děkuji z celého srdce,“ dodala ve svém vyjádření.
Aktuálně má Lela jen minimum informací o dalším vývoji celé situace a se svým manželem zatím neměla možnost mluvit. Podle vyjádření rodiny se nyní soustředí především na děti a snaží se jim zajistit klidné zázemí. Manažerka rodiny Vémolových Andrea Flendrová potvrdila, že Lela s dětmi není sama. „Lela byla společně s dětmi převezena k jejím příbuzným. S Karlosem zatím neměla možnost mluvit,“ uvedla pro deník Blesk.
Moje děti si zaslouží Vánoce
Na Štědrý večer Lela na Instagramu zveřejnila snímky, na nichž pózuje s dětmi u vánočního stromečku i u slavnostní večeře. Podle těchto záběrů to vypadalo, že svátky nakonec trávila doma v Měchenicích. „Moje děti si zaslouží Vánoce. A pro ně udělám vždy vše, co je v mých silách. Jsou celým mým světem a nekonečně je miluji. Klidné Vánoce vám všem,“ napsala Lela v příspěvku.