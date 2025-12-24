Zatímco Karlos Vémola po zásahu policie čelí obvinění ze zvlášť závažné organizované drogové činnosti v mezinárodním rozsahu a podle jeho okolí se zároveň potýká s vážnými zdravotními komplikacemi, jeho manželka Lela se po několika dnech ticha poprvé veřejně ozvala. Od úterního „fičáku“ mlčela a kolem toho, kde je s dětmi, se rojily spekulace – mluvilo se i o tom, že mohla odjet za rodinou na Slovensko. Vila v Měchenicích působila navenek prázdně.
„Moje děti si zaslouží Vánoce,“ prolomila Lela Vémola mlčení a ukázala fotky potomků
Po úterním policejním zásahu a dnech plných spekulací, kde je s dětmi, se Lela poprvé ozvala. Na Štědrý večer zveřejnila snímky od vánočního stromečku i ze slavnostní večeře a připojila dojemný vzkaz: „Moje děti si zaslouží Vánoce.“ Mezitím její manžel Karlos Vémola čelí obvinění a podle manažera ho navíc trápí akutní zdravotní potíže.
Na Štědrý večer ale Lela prolomila mlčení. Na Instagramu zveřejnila snímky, na nichž pózuje s dětmi u vánočního stromečku i u slavnostní večeře. Podle těchto záběrů to vypadá, že svátky nakonec tráví doma v Měchenicích. „Moje děti si zaslouží Vánoce. A pro ně udělám vždy vše, co je v mých silách. Jsou celým mým světem a nekonečně je miluji. Klidné Vánoce vám všem,“ napsala Lela. Přesto je zřejmé, že pro ni tohle období klidné zdaleka není.
Do situace mezitím vstoupil i Vémolův manažer Aleš Rataj, který upozornil na zdravotní stav zápasníka a tvrdí, že postup policie mohl jeho potíže ještě zhoršit. „K zadržení došlo, když vyrážel na operaci. Teď je ve stavu, který se blíží kritickému, a je převážen do nemocnice mimo Prahu. Má opravdu šílené bolesti. Došlo tedy k velmi neuváženému ohrožení jeho zdraví,“ uvedl Rataj ve středu odpoledne. Dodal také: „Zda dojde hned k operaci, rozhodne doktor.“
Sám Vémola přitom už v pondělí na sociálních sítích naznačil, že ho čeká akutní zákrok a že svátky pro něj letos budou jiné než obvykle. „Takhle jsem si Vánoce letos fakt nepředstavoval. Právě vycházím z nemocnice, protože mám dlouhodobý problém se zuby, a dneska mi zjistili, že mám akutní zánět v čelisti. Musím tak okamžitě na operaci a i jedenáctý rok v řadě strávím bez svátků,“ postěžoval si na Instagramu.
Jenže v úterý se situace dramaticky vyhrotila. Na Zbraslavi zasahoval Útvar rychlého nasazení (URNA), Vémolu zadržel a následně ho odvezl do domu v Měchenicích, kde proběhla domovní prohlídka. Z místa byl poté odveden v poutech – a podle policie není jediným obviněným.
„Všichni tři dnes zadržení muži byli ve večerních hodinách obviněni ze zvlášť závažné organizované drogové činnosti v mezinárodním rozsahu,“ sdělila webu mluvčí policejní Národní protidrogové centrály (NPC) Lucie Šmoldasová. Zároveň upřesnila, že kriminalisté zahájili trestní stíhání pro nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy ve čtvrtém – tedy nejpřísnějším – odstavci trestního zákoníku. V případě prokázání viny může podle této kvalifikace hrozit trest až osmnáct let vězení.