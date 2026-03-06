Všichni, kdo sledovali spor mezi Agátou Hanychovou a Ornellou Koktovou, napjatě čekali na čtvrteční díl jejich společného podcastu. Domnívali se totiž, že budou svědky toho, jak si znepřátelené ženy vyříkají domnělou křivdu. Hanychová se totiž cítí podvedena tím, že ji Koktová neinformovala o svém rozvodu a že nebyla připravená na premiéru jejího dokumentu. Jenže je čekalo nepříjemné překvapení.
Studená sprcha pro Hanychovou. Její „holčičky“ se postavily na stranu Koktové
Už dva týdny otřásá českým showbyznysem spor mezi Agátou Hanychovou a Ornellou Koktovou. Obě dvě avizovaly, že ve čtvrtek 5. března se sejdou ve studiu a nedorozumění si vyjasní. To se bohužel nestalo a mnoho fanynek je zklamaných, dokonce si přestaly předplácet jejich podcast.
Všichni, kdo sledovali spor mezi Agátou Hanychovou a Ornellou Koktovou, napjatě čekali na čtvrteční díl jejich společného podcastu. Domnívali se totiž, že budou svědky toho, jak si znepřátelené ženy vyříkají domnělou křivdu. Hanychová se totiž cítí podvedena tím, že ji Koktová neinformovala o svém rozvodu a že nebyla připravená na premiéru jejího dokumentu. Jenže je čekalo nepříjemné překvapení.
„Krásný den, holčičky. Já jsem dneska moc nespala, protože jsem se připravovala na tenhle díl a na celou situaci. Něco jsem si napsala,“ začala podcast Hanychová, která pak následně začala číst své prohlášení. „Mrzí mě celý mediální kolotoč, který Ornella rozjela svým překvápkem na narozeninách. Chci říct všem, kteří mě podezírají, že jsem na narozeninách hrála překvapenou a celý to předem s Ornellou domluvila kvůli větší sledovanosti podcastu, že jsem nic nehrála a byla jsem stejně šokovaná jako vy. Nevěděla jsem, že Ornela vám i mně zatajila rozvod,“ fňukala Hanychová. „Mrzelo mě, že se Ornella nesvěřila ani s dluhy, ani s rozvodem a hrála na nás divadélko, že je doma všechno v pohodě,“ pokračovala v obviňování své bývalé kamarádky.
Čtěte také:Slováková vyhlásila válku: Hanychová s Koktovou jsou prý „plebs“. Agáta se jí vysmála a poslala ji cvičit
Celé své vyjádření zakončila slovy, že už se o celé věci nechce dál bavit, a byla rozhodnutá nedat Koktové šanci říct svůj úhel pohledu. Ta si přece jen vzala slovo. „Já nemám pocit, že bych lhala, protože já jsem pouze nesdělila fakt, který se stal ještě dřív, než jsme cokoliv natáčely,“ řekla klidně Koktová, kterou ale Hanychová stále přerušovala, že nemá zájem nic slyšet. „Věděla jsi, že dělám časosběrný dokument. Jen jsi nevěděla, jak se to bude jmenovat a kdy to vyjde ven,“ pokračovala Ornella. „Já se o tom nechci bavit. Jen chci říct holkám, že jsem o tom opravdu nevěděla. Bylo mi řečeno, že se točí dokument,“ trvala si na svém Agáta. Ornella ale oponovala. „Nevěděla jsi víc detailů, protože jsi se o nic nezajímala dalšíma otázka a bylo ti to jedno,“ setřela ji Koktová. Ta se pak ještě zeptala, zda stále může využit dárek, který jí Hanychová dala k narozeninám. Byl to voucher na víkendové hlídání všech dětí. „Až se budu stěhovat, můžu ti je tam odvézt?“ zeptala se Ornella. Agáta se ale jen zasmála: „Ne, ne. Ten už neplatí.“
Holčičky ji odsoudily
Pokud Agáta čekala podporu fanynek, kterým říká „holčičky“, dočkala se zklamání. Stovky komentářů pod tímto dílem se nesou v duchu toho, jak je Hanychová zklamala. A mnohokrát se objevilo i to, že ruší placený odběr jejich podcastu. „Zde se ukázal Agátin charakter. Hrozný…. Chudák Ornella se vůbec nemohla k ničemu vyjádřit. Agáta si tam čte nějaky bláboly, co měla předem připravený, a Orny nemohla na svoji obhajobu vůbec nic říct. Ornella stejně vždycky měla a bude mít před Agátou navrch… Takže ruším odběr, i když mě to mrzí…. A ty se, Agáto, vzpamatuj a chovej se jako dospělá žena a máma 3 dětí, a ne jako rozmazlený spratek,“ napsala jedna z nich. „Agáta je tak toxický člověk. Chtěli jsme nějaký vyjádření. Ornella zase sklopila hlavu a zase se to jelo podle Agáty. Agátko, nás nezajímá nějaká Rózka a jarňáky. Lákáte lidí na hero hero a pak nenecháte ani tu Ornellu mluvit. Pořád já, já, já. Róza, Róza, Róza. Ty woe. Tohle ne. Vy jste opravdu narcis,“ opřela se do Hanychové další. A jiná ze sledujících připomněla, že Hanychová má sama máslo na hlavě. „Agáta – děs !!! Co Ornelle vyčítá? Vždyť Agáta se tajně vdala, přestože „svým holčičkám“ říkala, že už se vdávat nebude. A o projektech, o kterých se nemluví – nedávno Agáta přiznala v jednom komentáři, že podcast s p. Žilkovou domlouvala už před Ornellinou oslavou. Takže pokrytectví nejvyšší a i jiné Agáty reakce na Instagramu jsou strašné, jak malé děcko,“ odsoudila ji.