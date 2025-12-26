Podle informací webu iDnes.cz stojí za zadržením Karlose Vémoly podezření, že se měl podílet na dovozu kokainu ze zahraničí. Kriminalisté ze specializovaného útvaru měli na případu pracovat déle než dva roky. Vémola přitom podle dostupných informací nemá být v celé věci hlavní postavou, spíše figurou na okraji širší kauzy.
Proč zatkli Vémolu? Policie ho podezírá z podílu na dovozu 20 kilogramů kokainu z Británie
Zásah působil jako blesk z čistého nebe: Karlose Vémolu měla na cestě na operaci zastavit URNA, následovalo odtažení auta a domovní prohlídka ve vile v Měchenicích. Podle informací médií policie prověřuje podezření z mezinárodního dovozu kokainu z Velké Británie, přičemž Vémolův advokát tvrdí, že se při prohlídce nic nenašlo. Zápasník měl skončit ve vazbě kvůli obavám z útěku.
Podle informací webu iDnes.cz stojí za zadržením Karlose Vémoly podezření, že se měl podílet na dovozu kokainu ze zahraničí. Kriminalisté ze specializovaného útvaru měli na případu pracovat déle než dva roky. Vémola přitom podle dostupných informací nemá být v celé věci hlavní postavou, spíše figurou na okraji širší kauzy.
Zásah ale působil navenek jako náhlý zlom. V úterý ráno, kdy měl Vémola zamířit na zákrok kvůli zánětu v čelisti, mu na Zbraslavi v ulici K Přehradám údajně zablokovala cestu jednotka URNA. Následovala razie: policisté ho měli vytáhnout z mercedesu, vůz odtáhnout a následně se přesunout k jeho vile v Měchenicích, kde proběhla domovní prohlídka. iDnes.cz uvádí, že důvodem prohlídky mělo být podezření na přechovávání většího množství kokainu. Vémolův právník však tvrdí, že se při zásahu nic nenašlo.
Národní protidrogová centrála má podle zveřejněných informací pracovat s verzí, že se Vémola společně s podnikatelem Antonínem Beckem měli podílet na dovozu kokainu do Česka z Velké Británie. Vyšetřování se prý táhne přes dva roky. „Měli pomoci přepravě dvaceti kilogramů kokainu do České republiky z Velké Británie. Za tento čin byl už v minulosti jeden člověk odsouzen, vyšetřování ale pokračovalo dál,“ citoval web svůj zdroj.
Tomu odpovídá i kvalifikace, se kterou je Vémola spojován: obvinění ze zvlášť závažné organizované drogové trestné činnosti v mezinárodním rozsahu, za které může hrozit trest v řádu 10 až 18 let vězení.
Za klíčovou osobu případu má být nicméně označován Antonín Beck – podnikatel z prostředí kolotočů a zároveň Vémolův známý. Vémola navíc měl trénovat Beckova syna v MMA. „Je to člověk, který se na Vémolu víceméně nalepil. A který se už v minulosti pohyboval v kontroverzních sporech a byznysu,“ uvedl zdroj pro web. Z důvodu obav z možného útěku měla být Vémolovi nařízena vazba.