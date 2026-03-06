Přeskočit na obsah
6. 3. Miroslav
Jitka Boho se vyjádřila k ponižování od jejího expartnera Lukáše Langmajera

Jitka Boho
Jitka BohoFoto: Profimedia
Jitka Boho
Jitka BohoFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Vypadalo to na velkou lásku, ale vztah Jitky Boho a Lukáše Langmajera vydržel jen pár měsíců. Rozchod zprvu vypadal klidně, ale herec se nakonec nezachoval ani trochu jako gentleman.

Když vyšlo najevo, že vztah zpěvačky a bývalé Miss Jitky Boho a herce Lukáše Langmajera je minulostí, zpěvačka se k tomu decentně vyjádřila na svém profilu na sociálních sítích. Reakce jejího bývalého partnera ji ale zaskočila. Nyní se rozhodla k videu, kde ji parodoval, vyjádřit. „Já myslím, že to okomentovali spíš za mě ti ostatní. A taky jsem dostala spousty zpráv od žen, které mi to přeposílaly, a já nevím, já nad tím asi musím mávnout rukou. Nic jiného mi nezbývá,“ říká zklamaně Jitka.

Jitka Boho, Lukáš Langmajer
Jitka Boho, Lukáš Langmajer

Jitka Boho potvrdila rozchod s Lukášem Langmajerem. Spekuluje se o jeho návratu k manželce

Celebrity

O co vlastně šlo? Herec totiž uveřejnil video, ve kterém paroduje vyjádření Jitky. „Chtěl bych podat taky takový vyjádření a prozradit, s kým teď trávím nejvíc času,“ říká na záznamu Langmajer. Pak se v záběru objeví herec Jan Dolanský, který řekne: „Se mnou.“ A i když chtěl být Langmajer evidentně vtipný, části jeho sledujících to spíše zvedlo žluč. „Jste trapnej, ublížil jste tolika lidem a děláte si z toho srandu? Že se nestydíte, Lukáši!!! Ztráta důvěry a opuštění rodiny je to nejhorší, co jste mohl udělat. Tak hlavně, že jste v pohodě,“ naráží jeden z komentářů na to, že Langmajer opustil svou manželku a Boho přítele, aby mohli být spolu. „Tohle vhodné opravdu není. Dvě zničené rodiny, na obou stranách zmatek v dětských hlavičkách. Snad se tomu zasměje vaše paní a Jitka Boho,“ zněl další.

ČTĚTE TAKÉ: Vydírala jsem ho, přiznala Adéla Gondíková nátlak na svého manžela Jiřího Langmajera

A co vlastně zpěvačka řekla o konci jejich romance? „Měla bych se vyjádřit k tomu, co teď probíhá médii, a to že už nejsme s Lukášem. Je to pravda, já jsem tu informaci i potvrdila. Chtěla bych říct, že to, jak to skončilo, ty důvody… Nechci se v tom pitvat. Ty důvody známe my a zná je naše nejbližší okolí, naše rodina a to je pro mě nejdůležitější. A vysvětlovat je lidem a do médií se mi zdá zbytečné. Každý si stejně myslí svoje,“ říká ve videu, které dala na své sociální sítě.

To vše už je ale minulostí a zpěvačka pro eXtra.cz přiznala, že na lásku rozhodně nezanevřela. Překvapilo ji však, jak velký zájem u mužů vzbudilo to, že je zase single. „Je to zajímavé a úplně jsem byla v šoku, že jakmile vyšel článek o tom, že jsme se rozešli, tak to bylo takových zpráv. Já nevím, jestli jako ti chlapi tam čekají, že prostě: ‚Tak kdo se dneska rozešel? Aha, tak tý hned odkliknu jako zprávu.‘ Je to mazec. Je toho strašně moc. A na druhou stranu, já si jakoby vážím každé té zprávy, když je slušná, tak se snažím i odpovídat a říkám, ať mi prostě dají čas,“ říká diplomaticky.

VIDEO: Chtěl jsem jim dát životní lekci. Muž předstíral smrt, pak se objevil na svém pohřbu

TikToker z Belgie se doslova vrátil "ze záhrobí". Aby dal pětačtyřicetiletý David Baerten lekci rodině, předstíral svou smrt. | Video: Michaela Lišková

Zdroj: Instagram Jitky Boho, Instagram Lukáše LangmajeraeXtra.cz

