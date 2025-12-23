To, že ve Vémolalandu zasahuje policie, potvrdila deníku Blesk sama manželka Karlose Vémoly, Lela Vémola. „Zadrželi jsme dvě osoby v Praze a ve Středočeském kraji. Nyní probíhají úkony trestního řízení. Zásah se týká drogové trestné činnosti,“ uvedla mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová k zásahu v Měchenicích.
U Karlose Vémoly zasahuje policie a celníci. Jedná se o drogy?
Zdá se, že MMA bojovník Karlos Vémola neprožívá zrovna šťastné období. Poté, co se hovoří o krizi jeho manželství, měl dnes nastoupit na akutní operaci. A nyní u něj doma zasahuje policie.
Historie se tak opakuje, už jednou během adventu u Vémoly policie zasahovala. Bylo to 16. prosince 2022, kdy tam byly povolány jednotky kvůli nepovolenému chovu exotických zvířat. Tehdy byli Vémolovi odebráni tygři u kterých bylo navíc zjištěno týrání v podobě chirurgicky odstraněných drápů. Letošní Vánoce toho má ale Vémola naloženo daleko víc.
Už několik měsíců rezonuje médii zpráva o tom, že manželství slavného bojovníka a milovnice plastických operací je v těžké krizi a dokonce se hovoří o rozvodu. „Muselo se tam stát něco strašného. A navíc se prý k Lele dostaly nějaké důkazy, že jí Karlos zahýbá. Chtěla dokonce odletět domů o den dřív,“ uvedl zdroj Blesku. Manželé byli přesto rozhodnutí spolu strávit svátky. „Před Vánocemi nic řešit nebudu. Chci, aby si to děti, rodiče užili, tak aby si užili klid,“ řekla Lela před několika dny.
Její plány ale zkomplikoval Karlosův zdravotní stav. Dnes měl nastoupit do nemocnice na akutní operaci kvůli zánět v čelisti. „Takhle jsem si Vánoce letos fakt nepředstavoval. Právě vycházím z nemocnice, protože mám dlouhodobý problém se zuby, a dneska mi zjistili, že mám akutní zánět v čelisti. Musím tak okamžitě na operaci a i jedenáctý rok v řadě strávím bez svátků,“ postěžoval si na sociálních sítích Vémola s tím, že v nemocnici ale nehodlá být dlouho. „Doufám, že operace proběhne v pořádku a že se mi aspoň na Štědrý den podaří utéct za dětmi a za Lelou,„doufal ještě ráno.