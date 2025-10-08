Na první pohled působili jako pár z románu – až do chvíle, kdy na konci července oznámili rozchod. Proč k němu došlo, si však Jan Solfronk i Sabina Pšádová dlouho nechávali pro sebe. Teď se ale influencerka rozhodla poodhrnout oponu a popsat, co jejich vztah skutečně zlomilo. Po odloučení Sabina na sociálních sítích otevřeně mapovala svou cestu z bolesti a právě tam prozradila, jak se cítí dnes. „Co se týče rozchodu, mám se už mnohem líp,“ sdělila necelé tři měsíce po oficiálním konci vztahu s Solfronkem. „Upřímně, nejvíc pomůže čas. Prostě si to celé prožít, dovolit si být smutná, dát si prostor a přijmout, že se to tak mělo stát. Život nestojí na jednom člověku a po čase si člověk uvědomí, že to mělo svůj důvod,“ vysvětlila.
Definitivní tečka
O návratu k bývalému partnerovi má Pšádová jasno. „Ne, už je to pro mě uzavřené. Od té doby, co jsem to ukončila, jsem upřímně šťastnější. Když ve vztahu dlouhodobě chybí láska a ty základní věci, začne tě to ubíjet a ztrácíš sama sebe,“ přiznala otevřeně. Zároveň dodává, že k případnému smířlivému rozhovoru může v budoucnu dojít, ale potřebuje čas: „Věřím, že si jednou dokážeme v klidu promluvit, protože za mě to není zlý člověk. Jen teď na to nejsem připravená,“ dodala. Původně se ani jeden z dvojice k důvodům nechtěl vyjadřovat, Sabina však cítí, že je fér říct i svou verzi.
Klíčovým problémem byla podle ní ztráta jistoty a pošramocená důvěra. „Hlavním důvodem našeho rozchodu bylo narušení důvěry. Myslím si, že když v partnerském vztahu chybí důvěra, už se těžko dá jít dál. Chápu, že každý může udělat chybu, ale pokud se ve lži pokračuje, ztrácí to pro mě smysl,“ uvedla. Zmínila i nerovnováhu citů: „Cítila jsem, že ho mám asi o něco radši než on mě,“ dodala s tím, že se i tak snažila o vztah pečovat.
V jejím životě zatím žádný nový partner není. Sabina momentálně obrací pozornost k sobě a jasně formuluje, co od vztahu do budoucna očekává. „Směřuju k tomu, abych měla vedle sebe partnera, který mě podporuje a zároveň, abychom se navzájem táhli výš. Teď spíš dávám prostor sama sobě, chci být v pohodě a mít jasno, co od života chci,“ uzavřela.
Lidé jim lásku nevěřili
Na sociálních sítích dvojice odstartovala vlnu spekulací a od veřejnosti to pořádně schytávala. Část sledujících byla přesvědčena, že jejich vztah bylo jen divadlo pro kamery. Mnozí je vyzývali, aby konečně přiznali, jak se věci doopravdy mají. „Jsou spolu jenom naoko, je to jasné. Řeč těla neoklameš a u nich vidíš, že tam úplně chybí ta jiskra,“ napsala Eva. „Jen herecké výkony. Nic víc, nic míň. Jsou jako cvičené opice,“ zuří Iva. „To je tak falešný, až to bolí. Chtěli se jenom zviditelnit a lásku dokazují online. Myslím si, že oba už jsou ve věku, kdy by mohli mít aspoň trochu rozumu,“ přidala se Alena. „Je to pouze divadlo. Už to nemusíte hrát. Absolutně se k sobě nehodí a nevyzařuje z nich žádná láska ani vášeň,“ měla tehdy jasno Nikola.
Poslední růže
Ve druhé polovině července ale bylo jasno. „Naše cesta začala v Bachelorovi. Dostala jsem tu poslední růži a nikdy nebudu litovat, že jsem do té reality show šla. Naučila mě spoustu věcí a hlavně mi přinesla lásku. Opravdovou, krásnou… ale taky bolestivou. Byla jsem v tom celým svým srdcem od samého začátku. Dlouho jsem doufala, že najdeme cestu zpátky k sobě. Že se znovu potkáme tam, kde to bylo opravdové a silné. Ale láska potřebuje víc než jen vzpomínky. Potřebuje přítomnost. Potřebuje komunikaci, důvěru, objetí, bezpečí. Potřebuje, aby se člověk necítil sám, i když s někým je. A když tyhle základy chybí příliš dlouho, člověk začne být unavený. Ztrácí víru, ztrácí sám sebe. Tlak veřejnosti tomu nepomohl. Žít vztah pod očima tisíců lidí není přirozené. A i když jsme se snažili, ten tlak nás víc a víc od sebe vzdaloval," uvedla na svých sociálních sítích Pšádová a napsala tím poslední tečku za první českou řadou pořadu.
