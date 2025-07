Konec lásky z Bachelora. Sabina Pšádová oznámila rozchod

„Nedávno jsem sdílela moment, který mě po dlouhé době zahřál u srdce. Ve vteřině to ve mně probudilo vzpomínky na to krásné, co jsme spolu zažili. Na chvíli jsem uvěřila, že by zase mohlo být všechno v pořádku. Ještě jsem netušila, že to bude poslední hezký okamžik před koncem. Možná právě proto teď tolik bolí psát něco úplně jiného.

Ticho, zklamání, bolest… a rozloučení s něčím, čemu jsem tolik věřila," napsala Sabina Pšádová do svého příspěvku, který doprovází video s klíčovými momenty vztahu s Janem Solfronkem.