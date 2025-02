Jan a Sabina z Bacheloru čelí kritice. Diváci jejich vztah považují za divadlo

Zarážející však je, že se Jan v poslední době objevuje na veřejnosti převážně sám. Stejně tomu bylo i na středeční premiéře filmu Captain America. Navzdory tomu, že akce přilákala řadu zamilovaných párů, Solfronk dorazil úplně sám, jako kůl v plotě.



Lidé jim lásku nevěří

Na Instagramu dvojice odstartovala vlnu spekulací a od veřejnosti to pořádně schytává. Část sledujících je přesvědčená, že jejich vztah je jen divadlo pro kamery. Mnozí je vyzývají, aby konečně přiznali, jak se věci doopravdy mají.

„Jsou spolu jenom naoko, je to jasné. Řeč těla neoklameš a u nich vidíš, že tam úplně chybí ta jiskra,“ napsala Eva. „Jen herecké výkony. Nic víc, nic míň. Jsou jako cvičené opice,“ zuří Iva. „To je tak falešný, až to bolí. Chtěli se jenom zviditelnit a lásku dokazují online. Myslím si, že oba už jsou ve věku, kdy by mohli mít aspoň trochu rozumu,“ přidala se Alena. „Je to pouze divadlo. Už to nemusíte hrát. Absolutně se k sobě nehodí a nevyzařuje z nich žádná láska ani vášeň,“ má jasno Nikola.