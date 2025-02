"Žena má rodit děti, je to její úděl," říká bachelor Jan Solfronk

"Imponují mi ambiciózní ženy, ale potřebuju, aby moje mužská role byla taky náležitě zastoupená," říká na rovinu Solfronk v rozhovoru pro iDnes.cz. Tam se netají tím, že má rád tradiční, někdo by mohl říci staromódní, rozdělení rolí. "Ano, jsem spíš tradicionalista. Biologicky je žena stvořená rodit děti, je to její úděl. Taky mě baví etiketa a rád pomohu ženě do kabátu nebo jí podržím dveře. Mrzí mě, že gentlemanství v dnešním světě mizí," posteskl si podnikatel.