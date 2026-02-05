Soudní spor mezi hercem Adam Kraus a jeho bývalou partnerkou Nikol Enevová, která ho viní ze znásilnění z roku 2018, pokračuje dalším kolem výslechů. Tentokrát před soudem promluvili hercovi rodiče – herec a moderátor Jan Kraus a jeho bývalá manželka Jana Krausová. Oba se svého syna jednoznačně zastali.
Rodiče Adama Krause vypovídali u soudu: Jana Krausová poprvé promluvila, Jan Kraus se ostře opřel do Enevové
V pokračujícím soudním sporu mezi Adamem Krausem a jeho expartnerkou Nikol Enevovou zazněly nově i výpovědi hercových rodičů. Jana Krausová před soudem poprvé veřejně vystoupila a syna jednoznačně hájila, Jan Kraus pak zvolil výrazně ostřejší tón a popsal roky napětí, které podle něj vztah přinesl celé rodině.
Jana Krausová vystoupila v rámci trestního řízení vůbec poprvé. Vypověděla, že expartnerku svého syna zná od začátku jejich vztahu. „Slečnu Enevovou znám od začátku synova vztahu. Byl ze začátku hezký, přátelský, podporovala jsem ho. Bohužel se pokazil příchodem vnuka Olivera. Z její strany bylo hodně naschválů, zákazů a podobně,“ uvedla u soudu. Podle jejích slov se atmosféra ve vztahu změnila právě po narození dítěte.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Enevová, která obvinila Adama Krause ze znásilnění, se zhroutila a skončila na kapačkách
Zároveň popsala, že na svém synovi vnímala dlouhodobé trápení. „Viděla jsem, že můj syn je nešťastný. Její péče o syna byla důvodem, proč jsem si začala zachovávat větší odstup. Z pohledu matky to podle mě nebylo dostatečné a viděla jsem, že Adama to trápilo. Adam se v žádném případě nedopustil na slečně Enevové žádného násilí,“ řekla s tím, že o žádném nátlaku na svědky ze strany rodiny neví. „Nejsem si vědoma, že by můj bývalý manžel Jan jakkoliv ovlivňoval nějaké svědky. Vím jen, že Adam mi říkal, že o syna musí bojovat,“ dodala. Zmínila také složité období během těhotenství. „Zarazilo mě to, že od začátku Adam i já jsme se snažili přesvědčit Nikol o tom, aby si toho chlapečka vůbec ponechala. Vznikly tam u ní pochybnosti, přemýšlela o přerušení těhotenství. Prosili jsme ji, aby to nedělala. Byla jsem z toho hodně nešťastná.“
Ke svědecké výpovědi se přidal i Jan Kraus, který mluvil velmi otevřeně. „Vím, co se tu projednává. Tu kauzu znám asi deset let, protože se deset let dívám na devastaci Adama vztahem s paní Enevovou. Deset let jsme snášeli naschvály, útoky. Bylo období, kdy jsme se báli o Adamovo zdraví. (…) Je to jednoduché. Tady agresor žaluje oběť. V životě jsem nepotkal prohnanějšího člověka, než je Nikol Enevová,“ prohlásil před soudem.
ČTĚTE TAKÉ: Jan Kraus má nemocné srdce, lékaři uvažují o další operaci
Popisoval také okamžik, kdy se dozvěděl o samotném obvinění. „Mně to vůbec nepřekvapilo, když za mnou Adam přišel, že ho obvinila ze znásilnění. V naší rodině jsem byl první, kdo upozorňoval Adama a manželku Janu, že považuji paní Enevovou za nebezpečnou. Po všech stránkách. Oni to tehdy rozporovali, že jsem k ní moc přísný. Říkal jsem jim, že nezná hranice ve své nenávisti, byla to patologická nenávist k naší rodině,“ uvedl.
Soud tak nyní pracuje i s výpověďmi nejbližších členů rodiny obžalovaného, kteří prezentují dlouhodobě vyhrocený pohled na vztah svého syna s jeho bývalou partnerkou. Samotné obvinění však zůstává předmětem probíhajícího řízení, o jehož výsledku teprve rozhodne soud.