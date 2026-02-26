Záběry zbitého Jaromíra Soukupa plnily přední stránky novin déle, než se mu hojil nos a monokl pod okem. Soukup tvrdí, že jeho sok v lásce Miroslav Dopita na něj zaútočil boxerem a také že ho spolu s Agátou Hanychovou zavřeli na pozemku, aby nemohl odejít. To ale policejní vyšetřování vyvrátilo. Naopak Dopita trvá na tom, že to bylo neoprávněné vniknutí na soukromý pozemek a omezování domovní svobody.
„Půjdu po tom,“ říká Dopita, který chce dostat Soukupa před soud za trestný čin
V září roku 2024 došlo na pozemku Agáty Hanychové ke rvačce mezi jejím manželem Miroslavem Dopitou a bývalým partnerem Jaromírem Soukupem. Policie celou věc předala k přestupkovému řízení, s tím se ale Dopita odmítá smířit.
A i proto je manžel Hanychové odhodlaný dovést celou věc před soud a donutit Soukupa pykat. „Běží tam odvolání. Teď je to na magistrátu. Nesouhlasím, aby se to řešilo jenom přestupkově. Jsem přesvědčený o tom, že z toho má být trestní řízení. Vždyť to úřady napsaly jasně, že to má jasné znaky spáchání trestného činu, tak nechápu, jak to mohla policie zkusit hodit do přestupku,“ neskrývá Dopita své rozčarování. Závazné pro něj není ani to, že se Hanychová se Soukupem dohodli na ukončení všech soudních sporů. „Domluva (ohledně ukončení sporů) byla jen mezi Agátou a jím. Ale tohle je moje a jeho a to nepustím, ani kdyby se stavěl na hlavu. Zaslouží trest,“ říká Mirek. Navíc Soukup dohodu už porušil a svou bývalou partnerku znovu žaluje.
„Chci mluvit před soudem. Podle mě by ho to zničilo. Byl jsem už minule připravený na hodinový monolog. Aby se ukázala pravda v plném rozsahu. A to věděl a proto z toho vycouval,“ nařknul Soukupa ze zbabělosti. Rozhodně má ale v úmyslu ve svém boji vytrvat. „Tohle nepustím. Může mít kamarádů, jak chce, ale jsem si tak jistý tím, co provedl, že po tom půjdu. Pokud existuje spravedlnost, tak musí dostat trest. Nikdo nemůže vniknout na cizí pozemek a začít se tam prát,“ říká rázně Dopita.
Jednou už se u soudu tihle muži měli potkat a Dopita lituje, že k tomu nedošlo. „Je strašná škoda, že nedošlo k mé výpovědi. Byla by tak na hodinu. Chtěl jsem říct veřejně před novináři, co vše za zlo napáchal. Jak se choval k Agátě, když byla těhotná a následně po jejich rozchodu, a jak se chová teď. Největší chyba Agáty byla, že ho vůbec poznala a nechala se zmanipulovat a oblbnout. Nejlepší věc, co Agáta udělala, bylo, že sebrala odvahu a sílu a utekla od něj,“ tvrdí Dopita. „Ještě bych to doplnil také o to, jak se choval ke svým zaměstnancům, jak se baví o tom, že je nenásilný, a přitom se nedokáže vůbec ovládat. Taky chci, aby se vyvrátily ty kecy o drogovém dealerovi,“ naráží na to, že Soukup ho stále nazývá odsouzeným drogovým dealerem.