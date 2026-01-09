Probírání soukromí před soudem není pro bývalou modelku Nikol Enevovou nijak příjemné. Znovu se vrací k tomu, kdy ji podle jejích slov její bývalý partner Adam Kraus znásilnil. Stát se tak mělo poté, co došlo k předání společného syna Olivera, o kterého už několik let bojují. Jak se zdá, několikaletý spor se na ní výrazně podepsal.
Enevová, která obvinila Adama Krause ze znásilnění, se zhroutila a skončila na kapačkách
V loňském roce začal trestní soud, ve kterém Adam Kraus, syn moderátora Jana Krause, čelí obvinění ze znásilnění své bývalé partnerky Nikol Enevové. Ta se nyní zhroutila a skončila na kapačkách.
„Jsem v Motole na kapačkách, ještě nějakou dobu budu. To, co se rozjelo, si vybralo svoji daň,“ sdělila Blesku. „Rozjela se proti mně kyberšikana a začaly se kupit různé žaloby a kontroly OSPOD. A začali se objevovat lidé, kterým se tenhle veřejný případ hodil pro vlastní prospěch,“ prozradila Enevová, která prý po zveřejnění svého obvinění čelí velkému tlaku. Ten už nedokázala ustát. „Zničilo mě to psychicky, finančně i fyzicky. Nevím, zda budu moci osobně k soudu dorazit,“ posteskla si bývalá modelka.
Po prvním stání u soudu došlo ke změně soudkyně, která byla dle zástupce poškozené zaujatá a chovala se velmi necitlivě k oběti. „Ne rovná se ne a třikrát ne je trestný čin. Mluviti stříbro, mlčeti zlato?! Už ne! Stačilo. Zvlášť když je to ještě navíc vykoupeno nesčetnými naschvály, výhrůžkami a nejrůznějšími formami psychického teroru. Z toho fyzického se mi naštěstí podařilo odejít včas. Děkuji ti za všechny ty roky trvající lekce, vážený, teď už obžalovaný, AK,“ napsala Krausova bývalá partnerka na svém profilu na Instagramu. Její vztah se synem známého moderátora byl velmi bouřlivý a už v minulosti naznačila, že byl plný psychického a fyzického násilí.
„Došlo i na výhrůžky fyzickým násilím, což ostatně ani Adamovi není cizí. Rozbité zámky, vysklené či rozkopané dveře, to byla má denní realita. Došlo to až do zásadního bodu, který tu zatím ještě nechci zmiňovat. On dobře ví, o co se jedná,“ řekla už před lety v rozhovoru pro časopis Sedmička. Tam si nebrala servítky a prozradila, že neměla dobrý vztah ani s Adamovými rodiči Janem Krausem a Janou Krausovou. Krause se prý bála i její dcera, kterou má z předchozího vztahu.