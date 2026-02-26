Herečka a zpěvačka Dáda Patrasová si v posledních měsících prochází jedním z nejtěžších období svého života. Jako by nestačilo, že ji před rokem zasáhla smrt milované dcery Aničky Slováčkové (†29), na internetu se nyní začala šířit falešná zpráva o jejím vlastním úmrtí. Nepravdivou informaci převzaly některé slovenské weby – a situace zašla tak daleko, že lidé začali k jejich pražské vile nosit květiny, jako by se tragédie skutečně stala.
„Prosím, napište, že žiju.“ Dáda Patrasová čelí falešné zprávě o své smrti, k její vile lidé nosili květiny
„Ano, vím, že se říká, že když se stane něco takového, budu dlouho živá. Ale já nechci, aby se takové věci psaly,“ reagovala Patrasová na vzniklou situaci. Její manžel Felix Slováček se podle dostupných informací pokusil docílit stažení nepravdivého článku, ale bez úspěchu. Dopady přitom pocítili i organizátoři jeho koncertů – v očích veřejnosti by totiž mohl vystupovat jako čerstvý vdovec. „Strašně nás to poškozuje a taky pořád zvoní telefon. Je to hotové psycho!“ svěřila se Patrasová.
Zmatek navíc vyústil v další bolestivý moment – před jejich domem se začaly objevovat květiny. „Nestačila jsem je sbírat. Právě je odvezli… Prosím vás, už mi je nenoste!“ vzkázala fanouškům.
Herečka zároveň upozorňuje na bezmoc, kterou v podobných situacích cítí. „Copak si dneska může každý psát, co chce?“ ptá se. „Vždy se pořád citují nějaká práva na ochranu osobnosti. Kde jsou? Vůbec nevíme, jestli věci z internetu řeší policie nebo někdo jiný. Jaká je pro člověka obrana?“
Zpráva, která se na internetu objevila, přitom podle ní neponechávala prostor pro pochybnosti. Titulek údajně zněl: Zemřela Dáda Patrasová, celý showbyznys v slzách. „Prosím, napište, že žiju. Tohle už překročilo hranice slušného soužití mezi lidmi,“ dodává Patrasová, která se v poslední době stáhla z veřejného života – a o to víc ji překvapuje, že se stala terčem podobné dezinformace.