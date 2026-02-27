Hudebník Jiří Valenta se v úterý zastřelil vlastní zbraní na břehu řeky Sázavy. Jeho žena o tom, že má doma střelnou zbraň, neměla podle vlastních slov ani tušení. A i když její manžel v minulosti trpěl psychickými problémy, byl na tom v poslední době, dle jejích slov, mnohem lépe.
„Jak mi to mohl udělat?“ zoufá si po sebevraždě člena Olympicu Jiřího Valenty jeho vdova
Tento týden zasáhla fanoušky kapely Olympic smutná zpráva. Jeden z jejích dlouholetých členů, klávesista Jiří Valenta, spáchal sebevraždu. Zastřelil se na břehu řeky Sázavy.
„Věděla jsem jen, že má zbrojní pas, ale zbraň? Jsem pacifistka, takže mi to asi zamlčel. Kde ji měl ale schovanou, nemám ponětí…“ svěřila se Blesku vdova Mirjam Valentová. Podle ní psychické problémy jejího muže začaly v roce 2013, poté, co náhle zemřel bubeník Olympicu Milan »Ferda« Peroutka. „S Ferdou byli velcí kamarádi, bydleli jen kousek od sebe a Ferdova smrt manžela velice zasáhla,“ prozradila Valentová. Její muž v kapele ještě několik let vydržel, v roce 2020 ale oznámil svůj odchod. „Neumírám, ale hrát nemohu. Jsem totiž totálně vyhořelej,“ prohlásil tehdy s tím, že kromě jiného řeší v rodině zdravotní problémy. „Prodělala jsem rakovinu, ta mu dala zabrat. A on? Po fyzické stránce byl zdravý, onemocněla mu duše,“ povzdechla si Mirjam.
Její muž pak trávil hodně času v jejich domě na Sázavě, zatímco ona byla vázaná v Praze. „Jezdila jsem za ním vždycky na pár dnů. Naposledy jsem ho viděla teď v pondělí. Musela jsem ale do Prahy, rozloučili jsme se a nic nenasvědčovalo tomu, že se k něčemu chystá. V posledních měsících byl dobrý,“ smutní Valentová. Nic podle ní nenaznačovalo, že svého muže vidí naposledy. O den později se jí zhroutil svět.
Na chvíli, kdy se o smrti manžela dozvěděla, nikdy nezapomene. „Byla jsem v posilovně a přišel za mnou kvůli manželovi policista. Lekla jsem se, že se naboural! Občas totiž jezdil jako blázen…“ popisuje své prvotní myšlenky. „Nechápala jsem, nevěřila. Byla to hrůza. Opravdu byl v posledních měsících dobrý. V jeho chování nebyl jediný náznak toho, že si chce vzít život. Nemohu tomu uvěřit, byli jsme spolu sedmačtyřicet let, máme spolu dvaačtyřicetiletou dceru, pomohl mně v roce 1999 překonat rakovinu… Jak mi to mohl, proboha, udělat?“ pláče zdrcená žena.