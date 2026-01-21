U Obvodní soud pro Prahu 2 se v úterý znovu otevřel případ obvinění ze znásilnění, které na Adam Kraus podala jeho bývalá partnerka Nikola Enevová, s níž má syna Olivera. Herec, syn moderátora Jana Krause, dorazil k soudu krátce před devátou hodinou ranní – i přes zjevné nachlazení.
Kauza Adama Krause pokračuje: u soudu řešili nahrávku, kterou označil za manipulaci
Ještě před vstupem do soudní síně se stručně vyjádřil k médiím. „Trvám na své nevinně,“ řekl a bez dalších komentářů odešel na jednání. Jeho bývalá partnerka se k soudu nedostavila, svou absenci omluvila zdravotními důvody. Zastupovala ji pouze její právní zástupkyně JUDr. Klára Long Slámová.
Během líčení soud přehrával soukromé audiozáznamy, kvůli nimž byla veřejnost ze síně vykázána. Novináři si ale směli ponechat diktafony a průběh dál zaznamenávat. Samotnou nahrávku i její přepis následně zveřejnil server iDNES.cz. Přestože záznam není místy zcela srozumitelný, obsahuje řadu dialogů mezi mužem a ženou.
„Když člověk říká ‚ne‘ několikrát mezi dveřmi, to znamená co?“ zaznívá na nahrávce ženský hlas. „To znamená, že kdybys mi vrazila facku nebo řekla ‚já to myslím vážně‘…“ odpovídá muž, identifikovaný jako Kraus. „Ale já jsem to řekla,“ oponuje žena. „Já jsem se snažil, ale je to trapný… já tě dobýval, ty mě odmítneš,“ reaguje herec. „Když ti bylo něco nepříjemného, nebo vidím, že to takhle vnímáš, což nevím, jestli tak je, ale nebudu to zpochybňovat, tak to je mi líto,“ zaznívá v další části záznamu.
Na audionahrávce se objevuje i věta: „Já si všechno nahrávám, abych ti to mohla připomenout,“ říká ženský hlas. Následuje Krausova reakce: „Jestli máš nějaký problém, tak jdi, pusť to na policii, řekni jim všechno, co chceš, ať to skončíme, uděláme nějaké strašné zlo. Ten, komu to nejvíc ublíží, bude syn.“
Herec se k přehrávanému důkazu vyjádřil přímo v jednací síni, kde přečetl připravené stanovisko. „Předložený záznam zásadně odmítám považovat za autentický dokument zachycující realitu. Asi dvacet let pracuji s videem a audiem na profesionální úrovni,“ uvedl. Podle svých slov v nahrávce rozpoznal jasné známky manipulace. „Identifikoval jsem jednoznačné známky manipulace, jde o účelový kompilát, montáž sestříhanou z několika různých konverzací, které se v tomto sledu nikdy neodehrály,“ prohlásil u soudu.
Kraus zároveň upozornil na konkrétní pasáž, která podle něj měla vyznít jako přiznání. Podle jeho slov měla být sestřihem vytvořena věta: „Jestli to tak bylo, tak ty jsi v tu chvíli byla v právu a já byl kretén – střih – že jsem tě znásilnil.“ To ale herec jednoznačně popřel. „Tuto větu jsem nikdy nevyslovil a podobný rozhovor mezi mnou a expartnerkou nikdy neproběhl,“ uvedl s tím, že podle něj jde o uměle vytvořený důkaz. „Snaží se vytvořit falešnou iluzi doznání, ačkoliv šlo o montáž a vytržení z kontextu,“ dodal.
Po polední pauze soud pokračoval čtením znaleckých posudků. Kromě lékařů vystoupil také znalec z kriminalistického ústavu, který potvrdil, že analyzovaná nahrávka je sestříhaná. Tato skutečnost však podle soudu není mezi stranami sporná.