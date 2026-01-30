Přeskočit na obsah
30. 1. Robin
Jan Kraus má nemocné srdce, lékaři uvažují o další operaci

Jan Kraus
Foto: Profimedia
Jan Kraus
Jan KrausFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Už několik let se moderátor Jan Kraus potýká s nemocným srdcem. Před dvěma lety dokonce podstoupil operaci, ale jak se zdá, nebyla poslední a další zákrok ho čeká.

Své zdravotní trable moderátor Jan Kraus svým typickým humorem zlehčuje. Nyní otevřeně přiznal, že operace, které se před dvěma lety podrobil, jeho problém zcela nevyřešila a jeho srdce stále nepracuje tak, jak by mělo. To dělá vrásky ošetřujícím lékařům. 

Ivana Chýlková a Jan Kraus
Ivana Chýlková a Jan Kraus

Celebrity

„Moje praktická doktorka mi řekla, že mám nějakou arytmii, nechala mě někde změřit. Za rok mě zase nechala změřit a řekla, že se to zhoršilo,“ přiznal v pořadu Host Lucie Výborné. „Do teď si pamatuju, jak řekla tichým hlasem: Kdyby se to stalo v noci… Zeptal jsem se jí: Vy nechcete, abych umřel v noci? Radši byste, abych umřel ve dne?“ zavtipkoval ve vysílání moderátor, který se díky své ženě, herečce Ivaně Chýlkové, dostal do rukou slavného kardiologa profesora Petra Neužila z pražské Nemocnice Na Homolce. 

„Řekl mi, že je to jedno z nejlínějších srdcí, který viděl. Prý to mám vrozené, protože kdyby ne, byl bys dýchavičnej, sotva bys chodil… řekl mi a popsal hrozný život člověka s nemocným srdcem,“ rozvyprávěl se o svém zdravotním stavu Kraus. „Řekl mi: ‚Může se stát, že přijde výpadek a ty se skácíš…‘ Dal mi příklad svého kamaráda, který spadl na topení a přišel o oko,“ dodal s tím, že situace se nedá brát na lehkou váhu. 

„Stal jsem se součástí vědecké práce Petra Neužila. Dělal na mně operaci a já byl první přes padesát let. Řekl mi to těsně před tím, než jsem šel na sál, abych byl veselejší. Asi mi to chtěl vysvětlit – kdybych se neprobudil, abych věděl proč,“ zavtipkoval opět moderátor, který nevyloučil, že bude muset pod kudlu znova. „Prý by se tam rád pohrabal, řekl jsem mu: ,Jsem ti plně k dispozici. Já jsem člověk, který podporuje vědu,‘“ uzavřel s humorem.

Zdroj: Host Lucie Výborné

