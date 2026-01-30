Své zdravotní trable moderátor Jan Kraus svým typickým humorem zlehčuje. Nyní otevřeně přiznal, že operace, které se před dvěma lety podrobil, jeho problém zcela nevyřešila a jeho srdce stále nepracuje tak, jak by mělo. To dělá vrásky ošetřujícím lékařům.
Jan Kraus má nemocné srdce, lékaři uvažují o další operaci
Už několik let se moderátor Jan Kraus potýká s nemocným srdcem. Před dvěma lety dokonce podstoupil operaci, ale jak se zdá, nebyla poslední a další zákrok ho čeká.
Své zdravotní trable moderátor Jan Kraus svým typickým humorem zlehčuje. Nyní otevřeně přiznal, že operace, které se před dvěma lety podrobil, jeho problém zcela nevyřešila a jeho srdce stále nepracuje tak, jak by mělo. To dělá vrásky ošetřujícím lékařům.
„Moje praktická doktorka mi řekla, že mám nějakou arytmii, nechala mě někde změřit. Za rok mě zase nechala změřit a řekla, že se to zhoršilo,“ přiznal v pořadu Host Lucie Výborné. „Do teď si pamatuju, jak řekla tichým hlasem: Kdyby se to stalo v noci… Zeptal jsem se jí: Vy nechcete, abych umřel v noci? Radši byste, abych umřel ve dne?“ zavtipkoval ve vysílání moderátor, který se díky své ženě, herečce Ivaně Chýlkové, dostal do rukou slavného kardiologa profesora Petra Neužila z pražské Nemocnice Na Homolce.
„Řekl mi, že je to jedno z nejlínějších srdcí, který viděl. Prý to mám vrozené, protože kdyby ne, byl bys dýchavičnej, sotva bys chodil… řekl mi a popsal hrozný život člověka s nemocným srdcem,“ rozvyprávěl se o svém zdravotním stavu Kraus. „Řekl mi: ‚Může se stát, že přijde výpadek a ty se skácíš…‘ Dal mi příklad svého kamaráda, který spadl na topení a přišel o oko,“ dodal s tím, že situace se nedá brát na lehkou váhu.
„Stal jsem se součástí vědecké práce Petra Neužila. Dělal na mně operaci a já byl první přes padesát let. Řekl mi to těsně před tím, než jsem šel na sál, abych byl veselejší. Asi mi to chtěl vysvětlit – kdybych se neprobudil, abych věděl proč,“ zavtipkoval opět moderátor, který nevyloučil, že bude muset pod kudlu znova. „Prý by se tam rád pohrabal, řekl jsem mu: ,Jsem ti plně k dispozici. Já jsem člověk, který podporuje vědu,‘“ uzavřel s humorem.