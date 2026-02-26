Angie Mangombe má s bývalým Mužem roku Josefem Kůrkou malého syna Rafaela. Nyní měla možnost stát se matkou podruhé. Rozhodla se ale pro ukončení těhotenství. Tím ale rozbouřila veřejné mínění. Nyní se rozhodla osvětlit, co ji k tomuto vážnému životnímu rozhodnutí vedlo a jak uvažuje o své budoucnosti.
„Rozhodla jsem se srdcem,“ říká o potratu influencerka Angie Mangombe
Influencerka Angie Mangombe je kontroverzní postavou. Nyní rozdělila své sledující na dva nesmiřitelné tábory poté, co nastoupila do souboje v Clashi těhotná a následně se rozhodla pro potrat.
O tom se rozpovídala v rámci komunikace se svými fanoušky na Instagramu. „Holky, mám po. Rozhodla jsem se srdcem. Vím, že bych to zvládla, ale bylo by to těžké. Ten čas chci ještě věnovat malému. Dlužím to jemu,“ sdělila svým fanouškům, že už má gynekologický zákrok za sebou s tím, že se rozhodla upřednostnit péči o malého syna. „Doteď jsem se soustředila, abych mu (synovi Rafaelovi, pozn. red.) něco fyzicky po mně zbylo, a to už je skoro ready. V červenci bude byt oficiálně můj a vlastně jeho. A teď se mu můžu věnovat naplno. Konečně,“ tvrdí influencerka.
Uvědomuje si, že i když je interrupce celkem běžným zákrokem, není bez rizika, že to ovlivní budoucí možné otěhotnění. „Když pak jednou najdu muže, se kterým to půjde, zkusíme to a snad se ke mně ten drobek vrátí. A když ne, má to tak být,“ říká smířeně. Zatím se chce soustředit na to, aby dostala do péče syna, kterého zatím mají s Kůrkou v péči střídavé. „Malého mi nechce dát, takže už to má v rukou právník a bude se to řešit jinak. Přece nemůžou nechat dítě s někým, kdo obtěžuje děti a je za to odsouzený,“ řekla Expresu v narážce na jeho podmínečné odsouzení za obtěžování čtrnáctileté dívky.
O svém těhotenství promluvila poté, co nastoupila do zápasu v rámci show Clash. „Týden před zápasem jsem si udělala test a vyšel pozitivní. Šla jsem na gynekologii a paní doktorka mi to potvrdila. Ani nevíte, jak strašně jsem se cítila,“ přiznala pro Super.cz. Po zápase Angie oznámila, že se rozhodla těhotenství ukončit. Přiznala, že pro ni bylo těhotenství neplánovaným překvapením a že rozhodnutí nebylo snadné. „Je tolik žen, které by miminko chtěly, a já si připadám strašně, že takový dar nechávám jít. Ale prostě to teď není možné,“ vysvětlila důvody svého nelehkého rozhodnutí. Angie zároveň uvedla, že rozhodnutí souvisí i s jejím aktuálním partnerem a okolnostmi, ve kterých se nachází. „Chvilku mi bude trvat, než to celé zpracuju. Je to emocionálně náročné, ale vím, že je to pro mě teď správné rozhodnutí,“ dodala influencerka.