Vztah oscarového režiséra Jiřího Menzela a o generaci mladší producentky Olgy Menzelové nezapadal do představ společnosti o ideálním manželství. Přesto spolu byli velmi šťastní. A i když má Menzelová dvě ze tří dětí s jinými muži, nikdy to jejich vztah neohrozilo. V době jeho nemoci o něj pečovala až do konce. Závěru jeho života byly přítomné i její děti a Olga si dones vyčítá jednu velkou chybu.
„Už to nevrátím,“ říká Olga Menzelová o chybě, kterou udělala po smrti Jiřího Menzela
Před pár dny by režisér Jiří Menzel oslavil 88. narozeniny. Zároveň minulý rok uplynulo už pět let od jeho smrti. Až do konce mu stála po boku jeho žena, producentka Olga Menzelová, která je za tuto zkušenost ráda. Přesto si jednu věc nepřestává vyčítat.
„Přes všechny nestandardní situace jsme se s Jirkou nikdy od sebe úplně neoddělili. A jsem vděčná, že jsem ho mohla doprovodit až na druhý břeh, i když to bylo velmi těžké. Svým způsobem ale i fascinující. Většina z nás se té chvíle bojí, nikdo netušíme, kam ‚půjdeme‘, a když máte možnost mít vedle sebe někoho blízkého, kdo vám pomůže a drží vás za ruku, co je víc?“ nelituje Menzelová jediného dne, který věnovala svému těžce nemocnému manželovi. To, s čím se dosud velmi těžce vyrovnává, se stalo po jeho smrti.
„Udělala jsem hroznou chybu, která mě šíleně mrzí, ale už to nevezmu zpátky,“ rozpovídala se producentka v podcastu Pokec Bowl. „A to je rozloučení a uzavření si to v sobě. Nejen pro dospělý, ale i pro ty děti. Jirka mi to, bohužel, hrozně zkomplikoval. Protože Jirka téma smrti nenáviděl. A ještě když byl zdravej, tak mi říkal, že až umře, tak nechce, aby to někdo věděl. Tak jsme se tomu smáli, že nevím, jak to udělám,“ zavzpomínala s úsměvem Menzelová. „A nechtěl pohřeb, pro něj to bylo úplný tabu, ale neuvědomoval si, že je to pro ty pozůstalý, aby měli možnost se s tím vypořádat. Navíc se to stalo v době covidu, což tomu taky nepomohlo. Ale měla jsem udělat nějaký rituál, třeba na louce, něco vložit do země, to je jedno, prostě něco. Protože pak z toho vznikly úzkosti, Evička měla hrozný úzkosti. A myslím si, že to bylo způsobený tím, že to v sobě neuzavřela,“ prozradila maminka tří dětí. Právě prostřední Evička je Menzelova biologická dcera.
Po svém slavném otci prý zdědila hudební talent. „Od tří let až donedávna chodila do Kühnova pěveckého sboru. Výborně zpívá, zkusila taky hrát na všechno možné včetně akordeonu… A má trošku excentrické sklony, inklinuje k sebeprezentaci, což by její tatínek asi viděl nerad,“ řekla Menzelová v rozhovoru pro iDnes. „Je taky velká fešanda a co je horší, ví to o sobě. Ale zároveň je to holka do nepohody, která si ve svých jedenácti letech ví se vším rady. To, jak umí zmáknout svého bráchu Alberta, je něco mimořádného. Absolutně ji respektuje,“ prozradila dále na jediné režisérovo dítě. Evičce pouští filmy jejího otce a také si o něm hodně povídají. „Evička mě ale překvapila, že začala číst Jirkovy paměti. Sama si je našla, já ji nenutila. Když jsem viděla v jejich rukách jeho knihu, dojalo mě to. Je na svého tatínka velmi pyšná,“ dodala.