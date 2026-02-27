Tři roky uplynuly od chvíle, kdy svět opustil režisér Juraj Jakubisko, často označovaný za „slovenského Felliniho“. Přesto dodnes nemá místo posledního odpočinku, kam by mu lidé mohli přijít zapálit svíčku. Důvodem je rodinný spor o to, kde bude slavný filmař pochován – mezi jeho vdovou Deanou Horváthovou a dcerou Janette.
„Slovenský Fellini“ bez místa posledního odpočinku: spor vdovy a dcery trvá už tři roky
Od úmrtí režiséra Juraje Jakubiska uplynuly tři roky, přesto mu lidé dodnes nemají kam přijít zapálit svíčku. Jeho urna je stále u vdovy Deany Horváthové, která chce pohřeb v Martině. Dcera Janette však nesouhlasí a otevřeně říká, že otec k tomuto místu neměl žádný vztah.
Jakubisko, který zemřel 24. února 2023 po boji se zákeřnou rakovinou, po sobě zanechal nejen výraznou stopu v kinematografii, ale i komplikovanou situaci kolem svého pohřbu. Jeho dvě urny s popelem má podle dostupných informací stále doma vdova. Ta prosazuje, aby byl režisér uložen na hřbitově v Martině, kde odpočívají významné osobnosti slovenské kultury.
S tím však jeho děti nesouhlasí. „Rozhodování o tom, kde bude můj otec odpočívat, je pro mě nesmírně citlivá věc. Není to jen o místě, ale i o tom, jak ho budeme moci cítit, vnímat, být mu nablízku. S městem Martin já ani můj bratr nesouhlasíme! Otec tam nikdy nežil, neměl k tomu místu žádný osobní vztah,“ uvedla jeho dcera Janette pro portál pluska.sk.
Podle ní je situace momentálně v rukou vdovy. „Otec stále není pohřben, Deana to všechno drží v rukou. Všechno bude tak, jak má být, nic s tím neudělám. Ona tu však nebude věčně. Pokud ho nepohřbí, já s bratrem Jorikem a mými dětmi ho dáme tam, kam patří. Ať si dělá, co chce. Deana to prý na martinském hřbitově už podepsala,“ tvrdí Janette. Sama by si přála, aby ostatky jejího otce spočinuly v Bratislavě, kde pravidelně navštěvuje hroby příbuzných.
Město Martin mezitím potvrzuje, že místo posledního odpočinku je již administrativně zajištěno. „Deana Jakubisková to řeší s tím, že když se ona rozhodne, že ho pohřbí, tak ho pohřbí. Bližší informace, kdy to bude, nemám. Místo posledního odpočinku má odsouhlasené, má platnou nájemní smlouvu s památkovým úřadem, aby nerušila kontinuitu na tom daném místě. A nemůže tam být pohřben nikdo jiný, jen on. Nebo do budoucna paní Deana,“ uvedl Stanislav Thomka, zástupce primátora města Martin.
Zatím tak zůstává jeden z nejvýraznějších tvůrců slovenské kinematografie bez hrobu, kam by mu mohli blízcí i obdivovatelé vzdát tichou poctu.