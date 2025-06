Probudila ve vás Tiffany zájem o drag? Podívejte se na queens české i světové scény

Že se Ondřej Brzobohatý rád převléká za ženu už dnes není žádnou novinkou. Konkrétně – vžívá se do svého alter ega pod jménem Tiffany Richbitch. „Tak to křestní je inspirováno mým milovaným filmem s Audrey Hepburnovou Snídaně u Tiffanyho. A Ritchbitch je vtipným odkazem na mé příjmení. Celé je to nadsázka,“ komentoval to Brzobohatý pro Blesk. Rozhodně ale není sám, kdo se zajímá o svět drag a travesti show.