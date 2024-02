Ondřej Brzobohatý už chodí do společnosti jako Tiffany Richbitch. Podpořil kamarády

Bude to už rok, co se veřejnost dozvěděla o velké lásce hudebníka Ondřeje Brzobohatého. Tím je drag queen, tedy vystupování v převleku za ženu. A poprvé se tak odhodlal vyrazit do společnosti. Spolu s manželkou a sestrou navštívil premiéru představení Klec bláznů.