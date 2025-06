Kde jinde by se měl Ondřej Brzobohatý alias Tiffany Ritchbitch ukázat než na derniéře muzikálu, který pojednává o drag queen, což je právě to, čemu se Brzobohatý s takovou vášní věnuje. Na první pohled by ho ale poznal jen málokdo. Na hlavě měl dokonalou blond paruku a dramatické líčení a v krátkých šatech ukázal dokonalé nohy na vysokých podpatcích.