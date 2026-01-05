Zpráva o náhlém úmrtí herce Pavla Nečase zasáhla český showbyznys i jeho fanoušky. Podle dostupných informací zemřel doma na Silvestra. Jeho manželka Ariana mu okamžitě poskytla první pomoc a přivolala záchrannou službu, zdravotníkům se ho ale už nepodařilo oživit.
Poslední rozloučení s Pavlem Nečasem se v Praze konat nebude. Pohřeb se uskuteční v Brně
Náhlá smrt herce Pavla Nečase zasáhla kolegy i fanoušky. Zemřel doma na Silvestra po náhlé zástavě oběhu, a přestože mu manželka okamžitě poskytla první pomoc a přivolala záchranku, zdravotníkům se ho už nepodařilo oživit. Rodina se rozhodla, že rozloučení proběhne v Brně.
Ačkoli Nečas s manželkou Arianou Rakovou žili v Praze na Zličíně, rodina se rozhodla, že poslední rozloučení v hlavním městě neproběhne. Pohřeb se má konat 9. ledna v Brně. V brněnském krematoriu jsou na tento den vedené dva časy – 11:45 a 15:30 – u nichž nebyl udělen souhlas ke zveřejnění a v rozpisu tak zůstávají bez uvedení jména.
Brno přitom k hercovu životnímu příběhu patřilo. Narodil se v Hodoníně, ale právě v Brně vystudoval konzervatoř. O to silněji působí fakt, že ještě pár dní před smrtí normálně pracoval, vystupoval, rozdával úsměvy a nic nenasvědčovalo tomu, že se schyluje k tragédii.
K okolnostem zásahu se vyjádřil i mluvčí záchranné služby. „Ve středu jsme zasahovali u muže kolem 60 let, který měl náhlou zástavu oběhu. Do příjezdu záchranné služby mu byla po celou dobu poskytována telefonicky asistovaná resuscitace. Ani následně, po třicetiminutové resuscitaci, se bohužel nepodařilo obnovit životní funkce a byla konstatována smrt,“ uvedl mluvčí záchranné služby Karel Kris.
