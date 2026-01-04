Nečekaný odchod herce Pavla Nečase ve věku 59 let zasáhl jeho okolí drtivou silou. Zvlášť hluboký otisk zanechal v životě herečky Aneta Krejčíková, která s ním pojilo dlouholeté přátelství i profesní spolupráce. O to bolestnější je pro ni vědomí, že těsně před jeho smrtí nestihla reagovat na jeho poslední pokus o kontakt.
Nezvedla poslední hovor: Krejčíková se loučí s Nečasem a přiznává bolestnou lítost
Náhlá smrt Pavla Nečase (†59) zaskočila jeho blízké i kolegy. Herečku Anetu Krejčíkovou zasáhla obzvlášť tvrdě – znali se od čtrnácti let a prožila s ním zásadní životní momenty. Ve vzpomínce na sociálních sítích popsala, co pro ni znamenal, a otevřeně přiznala, že zmeškala jeho poslední pokus o kontakt.
Jen několik hodin před koncem roku Pavel Nečas náhle zemřel na zástavu srdce. Zpráva o jeho smrti zanechala přátele i kolegy v naprostém ochromení. Aneta Krejčíková se s ním znala už od svých čtrnácti let a během let se pro ni stal jednou z klíčových opor v osobním i pracovním životě. Na sociálních sítích se s ním rozloučila velmi osobními slovy. „Pavel je jeden z mála kolegů, se kterým můžu říct, že jsem zažila téměř všechno, co se zažít dá. Můj první film, první divadelní hra na Fidlovačce, chlastačky, hokeje, svatby, oslavy, pohřby, rozchody, těžká i hezká období,“ napsala herečka ve vzpomínkovém příspěvku.
Podle jejích slov ji jejich přátelství formovalo i lidsky. „Díky Pavlovi umím brát sexistické hlášky starších kolegů s nadhledem. Naše společné zážitky jsou většinou nepublikovatelné,“ dodala s hořkým úsměvem.
O to tíživější je pro ni dnes pocit, že jeden obyčejný telefonát zůstal bez odpovědi. „Na začátku listopadu mi Nečasíno volal, nebyla jsem u telefonu, nezavolala jsem zpátky ani neodpověděla na zprávu. Teď mě to moc mrzí, protože jsem ho brala jako samozřejmost,“ svěřila se herečka s tím, že ji tehdy ani na okamžik nenapadlo, že by mohlo jít o jejich poslední kontakt.