Začátek roku 2026 se rozhodli Pavel Vítek a Janis Sidovský strávit na ostrově Srí Lanka uprostřed Indického oceánu. Tento kus země je nejen krásný, ale umí být také pořádně nebezpečný. O tom, co je tam potkalo se Sidovský rozepsal na svém profilu na Instagramu.
Zlomený nos a pijavice. Janis Sidovský a Pavel Vítek si na dovolené prošli peklem
Zpěvák Pavel Vítek a producent Janis Sidovský patří k nejstabilnějším párům českého šoubyznysu. Jejich společnou vášní je cestování. Ne vždy ale jde všechno podle plánu. A poslední dobrodružství se jim pořádně zkomplikovalo.
„Čím jsme starší, tím dobrodružnější cesty podnikáme. Cestujeme po vlastní ose a tentokrát jsme se po 12 letech vrátili na ostrov Srí Lanka. Zážitků máme spoustu a pár zkušeností s nečekanými zdravotními komplikacemi,“ začal své vyprávění hudební producent. U toho také zveřejnil sérii snímku a hned na prvním je s ochranným límcem na krku a ošklivě pochroumaným nosem. „Na Srí Lanku se primárně nejezdí k moři jako třeba do Chorvatska, proto jsme se u Indického oceánu zastavili jen na chvíli. Ve druhé minutě, co jsem na pláži v letovisku Mirissa vstoupil do vody, mě smetla vlna tak, že jsem v ní lítal jak v mixéru. Výsledkem byl přeražený nos a plno odřenin,“ popsal hrůzostrašný zážitek Sidovský.
Na co ale vzpomíná rád, je servis, jakého se mu dostalo. „Plážová služba fungovala výborně, hned mě převezli do nemocnice, kde mě ošetřili a vybavili léky, mastmi a dalšími medikamenty. Mockrát lékařům i sestřičkám děkuji. Vyšetření včetně rentgenu mě přišlo na několik tisíc korun, ale díky pojištění jsem měl do dvou dnů peníze zpátky na účtu. Proto na cestách nepodceňujte pojistku! Nos se za nějakou dobu dá do kupy, kamarádi surfaři mi psali, že jsem mohl dopadnout hůř,“ zakončil popis svého zranění. To ale nebylo zdaleka všechno, co je během cesty potkalo.
Své si prožil i jeho partner. „Pavel si naopak užil v deštném pralese, ke kterému na Srí Lance patří tropické pijavice. I když jsme byli patřičně oblečeni včetně ochranných návleků, jedna mrcha mu vlezla do kalhot a kousla jako upír. Zdejší pijavice nejsou zdraví zvlášť nebezpečné, ale dokážou zpomalit srážlivost krve. Kousnutí nebolí, Pavel to zjistil až podle zakrvácené nohavice. Náš průvodce tedy zkusil krvácení zastavit směsí bylin a popela z Pavlova ubrousku, kterým držel kousanec. Zabralo to hned, čímž ale, prosím, nikomu nedáváme návod, jak postupovat v podobném případě,“ dodal Sidovský s tím, že v budoucnu se o další zážitky ještě poděli.