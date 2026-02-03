Smrt fitness influencerky Moniky Jákliové (†31), bývalé partnerky zápasníka MMA Gábora Borárose, ani po pohřbu neutichá. Naopak – kolem tragédie dál víří obvinění, spekulace i staré kauzy. Tentokrát se pozornost obrátila k jejímu snoubenci Roderikovi.
Po smrti Moniky Jákliové vyplouvají temné kauzy: Soud, výhrůžky i ostrá slova mezi muži z jejího života
Tragická smrt fitness influencerky Moniky Jákliové dál rozdmýchává napětí. Na povrch se dostávají informace o minulosti jejího snoubence, soudních dokumentech i výhrůžných zprávách spojovaných s jejím bývalým partnerem. Případ tak po pohřbu nekončí – naopak přináší další vážná obvinění a otázky.
Už bezprostředně po nehodě vyvolávaly otázky okolnosti jeho příjezdu na místo. Podle svědků dorazil téměř současně se záchranáři a údajně se více než o zdravotní stav partnerky zajímal o to, kde je její mobilní telefon. Informace o havárii kolem čtvrté hodiny ráno měl získat přes aplikaci sledující polohu. A právě kontrola pohybu partnerky se nyní dostává do nového světla.
Slovenský deník Nový Čas přinesl informace, že Roderik byl v minulosti pravomocně odsouzen za přečin nebezpečného pronásledování své exmanželky. Podle soudních dokumentů měl sledovat její pohyb prostřednictvím kamer, kontrolovat polohu přes GPS v mobilu, monitorovat telefonáty a výrazně zasahovat do jejího každodenního života.
Exmanželka podle dokumentů také uvedla, že jí posílal výhrůžné a vulgární zprávy. Měl jí například psát, že jí „něco nalije na tvář“ nebo že „podpálí auto, ve kterém sedí“. V dalších zprávách se objevovala slova o tom, že „by ho nestálo moc, kdyby ji chtěl odstranit“ či že „se nebude dlouho usmívat“.
Soudní materiály popisují i fyzické incidenty. V srpnu 2024 ji měl uchopit za vlasy přes okno auta, o několik dní později ji podle spisu udeřil do tváře a tahal za vlasy, přičemž přítomny měly být i jejich nezletilé děti. Soud takové jednání vyhodnotil jako dlouhodobé a systematické pronásledování. Uložil peněžitý trest 3000 eur (přibližně 75 tisíc korun) s náhradním trestem šesti měsíců odnětí svobody, pokud by nebyl zaplacen. Pokuta byla nakonec uhrazena.
K celé věci se Roderik pro redakci vyjádřil stručně: „Nemám se k tomu co vyjadřovat. Měl jsem zájem co nejdřív uzavřít kapitolu soužití s bývalou ženou a bral jsem ohled na to, že je matkou našich nezletilých dětí.“ V souvislosti s Monikou Jákliovou dodal: „Prožili jsme spolu krátké, ale nádherné období."
Napětí kolem případu však ještě zvýšily zprávy, které se nedávno objevily na adresu Gábora Borárose. Veřejně kolovaly textové zprávy, v nichž měl MMA zápasník své bývalé partnerce vyhrožovat. „Pokud mi neodpovíš, přijdu a vytáhnu to z tebe spolu s tvými střevy,“ stojí v jednom z textů. Další měly znít: „Jdu domů, budeš brečet, to ti garantuju,“ či „Dostaneš takovou facku, že se po**.“
Boráros následně obvinil právě Moničina snoubence, že po nalezení jejího telefonu manipuluje s obsahem zpráv, aby si „kryl záda“. Přesto oba muži dorazili na poslední rozloučení, kde podle svědků stáli jen několik metrů od sebe. Roderik měl na pohřeb přijít s ochrankou.