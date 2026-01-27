Od té chvíle dělá všechno pro to, aby dcerce těžké období co nejvíc ulehčil. Snaží se ji zabavit, trávit s ní každou volnou chvíli a vytvořit jí bezpečné zázemí. Společně si hrají, blbnou, vyrážejí ven a doma jí dokonce připravil malé dětské radovánky, aby měla důvod se smát.
Boráros promluvil o nejtěžším momentu po smrti Moniky Jákliové: Dcerce musel říct pravdu
Po tragické autonehodě influencerky Moniky Jákliové zůstal MMA zápasník Gábor Boráros na tříletou Zorku sám. Největší bolest ale přišla ve chvíli, kdy se dcera začala po mamince ptát. Boráros přiznal, že vyhledal psychologickou pomoc a po několika dnech jí konečně řekl, že maminka už se nevrátí.
Jak říct dítěti, že už nedostane další pusu ani objetí? Boráros přiznal, že se na ten rozhovor psychicky chystal několik dní a vyhledal i odbornou pomoc. Sílu podle svých slov našel až po několika dnech od nehody. Zorka se na maminku neustále ptala, a tak bylo jasné, že pravdu už dál odkládat nejde. „Řekl jsem jí to v neděli večer, díkybohu, že to nevzala tak špatně, jak jsem čekal,“ svěřil se Boráros svým sledujícím.
Zápasník tak poznává realitu rodičovství na plný úvazek – a to ve chvíli, kdy se zároveň snaží pokračovat ve sportovní kariéře. Fanouškům slíbil, že o reakci dcery promluví podrobněji, nakonec ale zveřejnil jiné video. „Nezapomněl jsem, co jsem slíbil, jen dneska jsem neměl náladu na takové věci. Měl jsem lepší program: Uklízet, vařit jídlo, hrát si, trénovat, plánovat s malou na zítra, pracovat na tom, aby byla šťastná! Teď už vím, jaký je to pocit, když fakt nemáš dost času…,“ popsal svou současnou každodenní realitu.