Slovenská fitness influencerka Monika Jákliová zahynula ve středu 21. ledna při vážné autonehodě, když její vůz při vysoké rychlosti sjel z vozovky, narazil do stromu a začal hořet. Monika utrpěla natolik těžká zranění, že jim podlehla krátce poté v nemocnici. Příčiny neštěstí, ke kterému došlo mezi Veselým Mederem a Dolným Štálem, policie stále vyšetřuje. Ven se ale dostávají informace, které jsou jen těžko pochopitelné. Podle dostupných informací byl jen chvíli po nehodě na místě nehody Roderik Dobosi, snoubenec Moniky, a jeho hlavní starost měla patřit tomu, kde se nachází Moničin mobil.
Co skrývá mobil Moniky Jákliové: Boráros odhalil, co se dělo těsně po tragédii
Od tragické dopravní nehody, při které zemřela influencerka Monika Jákliová, uběhlo již několik dní, přesto však na povrch vyplývají stále nové informace, které by mohly být nápomocné při objasňování skutečností, které neštěstí předcházely. Co se před nehodou dělo a proč Moničina snoubence více než cokoliv jiného zajímal její mobil?
Kde je teď Moničin mobil
Tyto události komentoval i Moniččin bývalý partner a otec jejich společné dcery Zory, známý slovenský MMA zápasník Gábor Boráros. Boráros uvedl, že ví o Roderikově přítomnosti u nehody, a vyjádřil podezření, že se mu mohl snažit zabránit v nalezení informací v jejím telefonu. „Víme, že tam Roderik byl a hledal její telefon. Víme, že byl v takovém stavu, že nemohl řídit, musel mít řidiče. Byl v takovém stavu, i když přijel za Monikou do nemocnice. Raději potom odešel, zmizel. On určitě věděl, že v tom mobilu, který Monika ztratila, že tam najdou takové věci, fotky nebo videa, které by zodpověděly na všechny naše otázky,“ svěřil se Boráros pro deník Plus jeden den a šokoval dál: „Její mobil poslal esemesky o tom, že se stala nehoda, vybraným kontaktům, i její přesnou polohu. Jenže potom jsem dostal i další sms, a ta poslední přišla z Komárna. Takže chlapec ten mobil musel najít.“
Týrání a kompromitující zprávy
Boráros se vůči Dobosimu nevyhnul ani ostřejším slovům a tvrdí, že Moniku týral a terorizoval. „Jak mohla Monika s takovým člověkem vydržet? S člověkem, který ji bil, vydíral, vyhazoval z domu, terorizoval?! Nakonec i za svou poslední cestu může poděkovat jemu. Po tom všem se teď snaží chránit tím, že se chytá mých starých zpráv?“ reagoval Boráros na zprávy, které ho kompromitují z urážek a vyhrožování vůči matce jejich společné dcery, které se po nehodě dostaly na veřejnost. „Smradlavý bastard! Myslí si, že ho to osvobodí, když z jejího telefonu vybere moje staré zprávy? I kdyby si ten ukradený telefon strčil jakkoliv hluboko, Moniku nezabily moje zprávy, ale to, že ses jí dostal do života,“ směroval Boráros Dobosimu. Vše je stále v rukou vyšetřovatelů a nikdo dosud nebyl oficiálně obviněn.