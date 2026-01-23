K nehodě došlo poté, co Jákliová z dosud nejasných příčin vyjela s luxusním mercedesem ze silnice a narazila do stromu. Auto bylo při nárazu značně zničeno a podle fotografií z místa srážky neměla řidička šanci havárii přežít. Podle dostupných informací měla jet rychlostí až 180 km v hodině.
Smrt Moniky Jákliové odhalila snoubence: násilnické sklony, chladné chování a poraněný obličej
Tragická smrt slovenské influencerky Moniky Jákliové, ke které došlo během středeční dopravní nehody, vyvolává stále více otázek. A to nejen kvůli samotné události, ale i kvůli okolnostem, které jí měly předcházet. Otazníky se dotýkají zejména Moničina snoubence, maďarského podnikatele Roderika Dobosiho, kterého do poslední chvíle tajila a který se měl po neštěstí chovat velmi nestandardně.
K nehodě došlo poté, co Jákliová z dosud nejasných příčin vyjela s luxusním mercedesem ze silnice a narazila do stromu. Auto bylo při nárazu značně zničeno a podle fotografií z místa srážky neměla řidička šanci havárii přežít. Podle dostupných informací měla jet rychlostí až 180 km v hodině.
Škrábance v obličeji a starost o mobil
Monika se zasnoubila pouhé tři měsíce před děsivou nehodou, která ji stála život. Zajímavé je, že ale nikdo netušil, kdo je jejím vyvoleným – tajila jeho jméno a na sdílených fotografiích mu nikdy nebylo vidět do obličeje. Vše vyšlo najevo až po její smrti, kdy se maďarský podnikatel, který obchoduje s luxusními auty, sám k nehodě vyjádřil. A podle svědků to byl právě on, kdo k nehodě dorazil podezřele brzy, a jediné, co ho mělo údajně zajímat, byl Moničin telefon. Obličej měl mít také plný škrábanců, což hned vyvolalo spekulace o násilí mezi snoubenci.
Násilnické sklony a útěk v županu
Po smrti své snoubenky se maďarský podnikatel vypsal ze svých citů: „Byla jsi mým snem, který se stal skutečností. Byla jsi mojí snoubenkou, spřízněnou duší, se kterou jsem plánoval budoucnost – a přestože nás čas příliš brzy rozdělil, naše láska je silnější než jakákoliv hranice.“ Podle svědků z okolí páru to ale taková idylka rozhodně nebyla. Dobosi měl údajně trpět násilnickými sklony. „Měl ji honit autem, měla na sobě župan a spodní prádlo. Utíkala od něj, stalo se to už xkrát. V nemocnici seděl jako nepříčetný, už byl víckrát zavřený,“ vyplouvají na světlo světa šokující zprávy.
Hned na místě tragédie
Podle informací webu Plus se navíc Dobosi na místě nehody objevil podezřele brzy a jeho chování prý bylo vzhledem k neštěstí chladné. Když se záchranáři ptali, jak se o tragédii tak brzy dozvěděl, odvětil, že dostal upozornění od aplikace v mobilu, která zaznamenala náhlé zastavení mercedesu. Vyšetřování okolností nehody stále pokračuje. Po Monice zůstala téměř čtyřletá dcerka Zora, o kterou pečuje její expartner a otec holčičky, zápasník Gábor Boráros.