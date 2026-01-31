Přeskočit na obsah
31. 1.
Namluvil rozhlas v seriálu M.A.S.H. a užívá si život sobce. Jiří Lábus oslavil 76. narozeniny

Jiří Lábus ve filmu Vlastníci (2019)
Jiří Lábus ve filmu Vlastníci (2019)Foto: CinemArt
Jana Harmáčková
Jiří Lábus natočil desítky filmů a propůjčil hlas několika fiktivním postavám. Jeho hlasem promlouvá Marge Simpsonová, Jů nebo Jonatán. I když si jeho maminka přála, aby nezůstal v životě sám, jemu prý životní partnerka doma nechybí.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Jiří Lábus toužil být hercem odmalička, už jako dítě bavil návštěvy imitováním rozhlasových hlasatelů. Jeho životní rolí je čaroděj Rumburak v televizním seriálu Arabela Miloše Macourka a Václava Vorlíčka. V průběhu osmdesátých let si diváky získal pořadem Možná přijde i kouzelník, ve kterém vystupoval po boku Oldřicha Kaisera.

Jiří Lábus má jasno o stáří i pohřbu: Šetří na ústav a do rakve chce v kostýmu Jů

Nezastupitelná je také jeho role v dabingu namluvil rozhlas v seriálu M*A*S*H nebo Marge ze seriálu Simpsonovi. Autor hlasu plyšového moderátora Jů z pořadu Studio Kamarád oslavil 26. ledna 76. narozeniny. Podívejte se do galerie v úvodu článku na život jednoho z nejvýraznějších hlasů českého dabingu.

Pod vlivem rodiny

labus, zena
Jiří LábusFoto: Profimedia.cz

Jiří Lábus se narodil 26. ledna 1950 zdravotní sestře a architektovi. Na svoje dětství vzpomíná jako na bezproblémové. Maminka byla trochu generál a do některých věcí musela tatínka dotlačit, říká Lábus. Na rozdíl od od dva roky mladšího bratra Ladislava zůstal až do dospělosti s rodiči, což někdy přinášelo zvláštní situace. Když mi bylo pětadvacet, šel jsem s mámou do Domu módy a tam prodavačkám řekla: ‚Tady kabát pro chlapce.‘ Já myslel, že mě raní mrtvice, to byl takový trapas, přiznal herec v rozhovoru se Zuzanou Maléřovou pro sadu nahrávek Nevyslovené monology.

