Jiří Lábus toužil být hercem odmalička, už jako dítě bavil návštěvy imitováním rozhlasových hlasatelů. Jeho životní rolí je čaroděj Rumburak v televizním seriálu Arabela Miloše Macourka a Václava Vorlíčka. V průběhu osmdesátých let si diváky získal pořadem Možná přijde i kouzelník, ve kterém vystupoval po boku Oldřicha Kaisera.
Namluvil rozhlas v seriálu M.A.S.H. a užívá si život sobce. Jiří Lábus oslavil 76. narozeniny
Jiří Lábus natočil desítky filmů a propůjčil hlas několika fiktivním postavám. Jeho hlasem promlouvá Marge Simpsonová, Jů nebo Jonatán. I když si jeho maminka přála, aby nezůstal v životě sám, jemu prý životní partnerka doma nechybí.
Nezastupitelná je také jeho role v dabingu – namluvil rozhlas v seriálu M*A*S*H nebo Marge ze seriálu Simpsonovi. Autor hlasu plyšového moderátora Jů z pořadu Studio Kamarád oslavil 26. ledna 76. narozeniny. Podívejte se do galerie v úvodu článku na život jednoho z nejvýraznějších hlasů českého dabingu.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Tajnůstkář Kaiser: Dceru Elizabeth 30 let skrýval, starší Karolína bojuje s dědičnými démony
Pod vlivem rodiny
Jiří Lábus se narodil 26. ledna 1950 zdravotní sestře a architektovi. Na svoje dětství vzpomíná jako na bezproblémové. „Maminka byla trochu generál a do některých věcí musela tatínka dotlačit,“ říká Lábus. Na rozdíl od od dva roky mladšího bratra Ladislava zůstal až do dospělosti s rodiči, což někdy přinášelo zvláštní situace. „Když mi bylo pětadvacet, šel jsem s mámou do Domu módy a tam prodavačkám řekla: ‚Tady kabát pro chlapce.‘ Já myslel, že mě raní mrtvice, to byl takový trapas,“ přiznal herec v rozhovoru se Zuzanou Maléřovou pro sadu nahrávek Nevyslovené monology.
Pod vlivem rodiny
Jiří Lábus se narodil 26. ledna 1950 zdravotní sestře a architektovi. Na svoje dětství vzpomíná jako na bezproblémové. „Maminka byla trochu generál a do některých věcí musela tatínka dotlačit,“ říká Lábus. Na rozdíl od od dva roky mladšího bratra Ladislava zůstal až do dospělosti s rodiči, což někdy přinášelo zvláštní situace. „Když mi bylo pětadvacet, šel jsem s mámou do Domu módy a tam prodavačkám řekla: ‚Tady kabát pro chlapce.‘ Já myslel, že mě raní mrtvice, to byl takový trapas,“ přiznal herec v rozhovoru se Zuzanou Maléřovou pro sadu nahrávek Nevyslovené monology.
Láska mu neschází
Lábus přiznává, že měl v životě několik vztahů, žádný z nich ale nevydržel. "Jedna holka mi kdysi řekla, že jsem citový mrzák. Možná to párkrát vypadalo, že se ožením, ale vždycky jsem zdrhnul," přiznal herec. Ovšem dodal, že za krachy některých lásek stálo i rodinné prostředí. "Když jsem si jednou přivedl dívku domů, babička se jí pochlubila, že co je maminka v lázních, tak krásně piju mléko, a byl konec," popsal.
To, že žije sám, mu prý vyhovuje. "Jsem sobec a jsem rád středem pozornosti," přiznal herec a také prozradil, že bývá většinou po pracovním dni tak unavený, že si nedovede představit, že by ho doma někdo rušil.
Je tak trochu hypochondr
Podle vlastních slov herec velmi dbá na svoje zdraví. Jak přiznal v pořadu Všechnopárty, jsou dny, kdy si i desetkrát měří krevní tlak a bere preventivně spoustu léků.
Plánuje budoucnost
Vzhledem ke své situaci myslí herec na zadní kolečka. „Chci mít finanční prostředky k tomu, abych si mohl dovolit nějaký ústav s nadstandardní péčí, kde se o mě, až nebudu moci, dobře postarají. Z blízkých a kamarádů nechci nikoho otravovat. Vím, jak to bylo trýznivé pro mého otce (trpěl Parkinsonovou chorobou, pozn. red.), který se stále omlouval za to, když jsem mu pomáhal. Já mu říkal, že je to přirozené, ale on to tak nebral," řekl herec pro Nevyslovené monology a dodal, že už dlouhé roky na takovou péči poctivě šetří.
Fenomenální Rumburak, Marge Simpsonová i Jů
Jiří Lábus toužil být hercem odmalička, už jako dítě bavil návštěvy imitováním rozhlasových hlasatelů. Od šesti let tvrdil, že chce být hercem, a je rodičům vděčný, že mu nikdy jeho rozhodnutí nerozmlouvali. Jeho životní rolí je čaroděj Rumburak v televizním seriálu Arabela Miloše Macourka a Václava Vorlíčka. V průběhu osmdesátých let si diváky získal pořadem Možná přijde i kouzelník, ve kterém vystupoval po boku Oldřicha Kaisera. Nezastupitelná je také jeho role v dabingu – jeho hlas se objevil v seriálu M*A*S*H nebo v roli Marge v seriálu Simpsonovi.
Herectví měl v sobě od malička
Když se po gymnáziu rozhodoval, jestli má jít na výtvarnou školu, nebo na DAMU, zvítězilo herectví. Hned po dokončení studia jej přijali do angažmá Divadla Ypsilon, ve kterém hraje celý život. Kromě toho se objevuje také ve hrách pražských divadel Kalich, Viola a MANA.
„Předváděl jsem se před návštěvami, vykládal historky a lidi se smáli, to bylo pro mě strašně oblažující. I když mi pak doma matka nadávala, že dělám ostudu,“ řekl ČTK známý český herec.
Osudová dvojice s Oldřichem Kaiserem
Desítky let tvoří nerozlučnou hereckou dvojici s Oldřichem Kaiserem. Komediální scény vytvářeli společně například v pořadu Možná přijde i kouzelník nebo Ruská ruleta. S Kaiserem se potkali před čtyřiceti lety a podle Lábuse nešlo o náhodu. „Řekl bych, že je to osudová záležitost. Padli jsme si do oka v podstatě hned. Pan Kaiser v jednom rozhovoru řekl, že je náš letitý vztah jako manželství, což je pravda,“ uvedl Lábus v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
Zároveň také dodal, že nikdy neměli žádnou velkou krizi a že když se některému z nich něco nezdálo, otevřeně si to řekli.
Kanadské žertíky
„Recesistickou povahu mám po dědečkovi,“ přiznal Lábus, který je spolu s Oldřichem Kaiserem kanadskými žertíky pověstný. Jak ale přiznal v rozhovoru pro rádio Wave, s Kaiserem se dohodli, že na sebe vzájemně svoje vtipy mířit nebudou. Nemuselo by to prý dopadnout dobře. Do jejich party šprýmařů patřily i další slavné osobnosti, jako byla Jaroslava Hanušová nebo Karel Roden.
Thálie i Český lev
Za roli ve snímcích Amerika a Klauni získal dva České lvy. Ve filmu Amerika, podle nedokončeného Kafkova románu Nezvěstný, ztvárnil bohatého a přísného strýce Jakoba a ukázal, že umí zvládnout také dramatický part. Cenu Thálie získal za roli podváděného manžela ve hře Hlava medúzy.
Jedinečný hlas
V devadesátých letech Lábus objevil zcela novou disciplínu – dabing. Svérázným způsobem namluvil například rozhlas v seriálu M*A*S*H, filmové postavy Rowana Atkinsona a jeho životní dabingovou rolí je Marge Simpsonová v seriálu Simpsonovi. Herec namluvil také všechny audioknihy Harryho Pottera nebo kreslený animovaný seriál Dějiny udatného českého národa.
Jů a Hele
Dětské diváky si získal ve víkendovém pořadu Studio Kamarád, ve kterém propůjčil hlas moderátorovi Jů. Jeho hlasem promluvil také pes Jonatán v komedii Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko.
Marge Simpsonová
Už dlouhých devětadvacet let propůjčuje svůj hlas Marjorii Jacqueline Bouvierové-Simpsonové ze seriálu Simpsonovi. "Tím, že Marge dabuju už tolik let, můžu říct, že jsem namluvil světovou postavu. Za hranicemi České republiky nikdo neví, že jsem hrál v Majorovi Zemanovi, ale když řeknu, že dabuju Marge, všichni vědí, o co jde. Takže jsem vlastně světový herec, je to pro mě ohromná čest. Takže děkuju, Marge," řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz herec.
Rumburak, čaroděj druhé kategorie
Nejvíce Jiřího Lábuse proslavil seriál Arabela, v němž si zahrál nezapomenutelného čaroděje druhé kategorie, záporného Rumburaka, který usiluje o lásku princezny Arabely. "Hele, jde Rumburak!" slýchává prý Lábus na ulici od dětí ještě dnes.
"Neštve mě, že si mě lidé s Rumburakem stále spojují. Byla to krásná práce, na kterou vzpomínám se sentimentem. Sešel se tam úžasný tým lidí. Natáčení bylo dlouhé, ale krásné. Poznal jsem takové velké herce, jako byl Menšík, Filipovský, Brodský, Brejchová, Sovák, režisér Vorlíček… to byla ohromná parta," řekl Lábus pro Aktuálně.cz
Zajímavostí je, že havran, do kterého se Rumburak přeměňoval, byl ve skutečnosti krkavec. Tvůrci byli na tuto chybu údajně několikrát upozorňováni, nechtěli ale přepisovat scénář. Krkavec je proti havranovi mnohem větší.
Tlučhořovi
S Oldřichem Kaiserem Lábus také do konce roku 2020 pracoval na improvizovaném rozhlasovém sitkomu Tlučhořovi, který se vysílal na Českém rozhlasu Dvojka. Inspiraci k němu dvojice získávala všude kolem - na ulicích, v MHD i v obchodech. Seriál se vysílal podobně dlouhou dobu jako Simpsonovi a i díky svérázné roli Boženy Tlučhořové Lábuse oslovili právě pro dabing Marge Simpsonové.
Pohádkové role
Během své kariéry se Lábus objevil také v několika pohádkách. V roce 1996 si zahrál hodného a sympatického loupežníka v pohádce Jiřího Stracha Lotrando a Zubejda a bábu z mokřin zase v pohádce Jana a Zdeňka Svěrákových Tři bratři z roku 2014.
Všichni moji blízcí
I když je Lábus známý především svými komediálními rolemi a scénkami, zahrál si také ve filmu Matěje Mináče Všichni moji blízcí. Spolu s Josefem Abrhámem, Jiřím Bartoškou a Ondřejem Vetchým ztvárnili bratry rozvětvené židovské rodiny, jejíž osud skončil tragicky.
Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit?
Šéfa fotbalových rozhodčí Milana Brabce si zahrál v roce 2005 ve hře Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit? Petr Čtvrtníček ji napsal na přelomu let 2004 a 2005 jako reakci na korupční skandál v českém fotbale.
Vlastníci a Hmyz
Jiří Lábus nezahálí a objevuje se v dalších filmových rolích. V poslední době si zahrál například v komedii Jiřího Havelky Vlastníci nebo ve snímku Hmyz od Jana Švankmajera. "V záběrech mám taková křídla, která jsem měl přidělána na řemenech na zádech a nebyla vůbec lehká. Rozbolelo mě z nich rameno, takže jsem navštívil svého rehabilitačního lékaře a on mi napsal úžasnou diagnózu: Bolest ramene z důvodu nošení těžkých dřevěných křídel," popsal herec v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
Natáčení Švankmajerova filmu bylo navíc specifické tím, že každý z pěti herců hrál sám. "Dohromady jsme strávili jenom dva dny, pan Švankmajer totiž pracuje s intimním kontaktem herce a kamery. Takže práce byla úplně jiná než na běžných filmech," řekl Lábus.
Vysněná filmová role
Jiří Lábus hraje od roku 1973 a ztvárnil stovky postav. Tvrdí, že nemá žádnou vysněnou roli, protože kdyby nepřišla, mohlo by ho to mrzet. "Tím, že o žádné nesním, nemůžu být zklamaný. Můžu tak být jen příjemně překvapený," řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz
Narozeniny
Autor hlasu plyšového moderátora Jů z pořadu Studio Kamarád oslavil 26. ledna 76. narozeniny.