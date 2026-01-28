Jiří Lábus bere téma stáří i smrti po svém – s nadhledem a černým humorem, který k němu neodmyslitelně patří. Herec a bavič se nikdy neoženil, děti nemá a dopředu říká, že nechce, aby se o něj jednou museli starat přátelé. Právě proto už delší dobu myslí na praktickou stránku věci a odkládá si peníze na zařízení, kde by měl klid i kvalitní péči.
Jiří Lábus má jasno o stáří i pohřbu: Šetří na ústav a do rakve chce v kostýmu Jů
„Šetřil jsem si, abych si jednou mohl dovolit nějaký ústav s nadstandardní péčí, kde se o mě, až nebudu moci, dobře postarají. Z mých blízkých a kamarádů nechci nikoho otravovat,“ řekl herec pro web Prima Ženy. Jeho nejbližší „rodinou“ jsou podle něj hlavně přátelé a kolegové – a právě ty nechce v pozdějším věku zatěžovat. Kdo Jiřího Lábuse zná, tuší, že ani takhle vážné téma u něj nezůstane bez vtipu. S typickou ironií se totiž netají tím, že má promyšlené i to, jak by měl vypadat jeho odchod. A dokonce i to, co by si přál mít na sobě.
„To se bude spalovat… Víte co, ten plyš, to bude radost. To bude taková krása! Mám to vymyšlené,“ svěřil se se smíchem Jiří Lábus v talkshow Na kafeečko. Do rakve by prý chtěl v zeleném kostýmu postavičky Jů, které propůjčil hlas – a už jen ta představa mu zjevně dělá upřímnou radost.
Ostatky by podle jeho přání měly skončit v rodinné hrobce, kde odpočívají jeho rodiče a prarodiče. A ani náhrobní nápis by neměl být úplně tradiční. „Bude tam napsáno zlatým písmem: Zasténal, ukápnul, usnul. To tam opravdu bude. To ať se rodina zblázní,“ prohlásil herec.
Jak dodal, věta má navíc osobní příběh – kdysi ji pronesla jeho kolegyně a blízká kamarádka, herečka Jaroslava Hanušová (†66), známá jako Jaruš z Kouzelníka, po jedné opravdu divoké noci.