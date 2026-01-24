Oldřich Kaiser je známý svým originálním smyslem pro humor a jen těžko zkrotitelnou vášní pro život. Že ale dokáže být i takový tajnůstkář, to věděl málokdo. Z bouřlivého manželství s herečkou Naďou Konvalinkovou, se kterou se oženil v roce 1980, má již dospělou dceru Karolínu, rovněž herečku. Jejich herecké manželství, které bylo silně ovlivněno Kaiserovou vášní k alkoholu a volnomyšlenkářstvím, skončilo v roce 2005. Po rozvodu s Konvalinkovou našel Oldřich Kaiser nové štěstí po boku písničkářky Dáši Vokaté, se kterou je dnes velmi spokojený a zdá se, že našel i životní rovnováhu. Jak je to ale s hercovou druhou dcerou?
Tajnůstkář Kaiser: Dceru Elizabeth 30 let skrýval, starší Karolína bojuje s dědičnými démony
Když na premiéru filmu Zahradníkův rok dorazil Oldřich Kaiser v doprovodu půvabné mladé ženy, strhli na sebe veškerou pozornost. Nikdo neměl ani tušení, kdo je krásná neznámá. Až do okamžiku, kdy ji herec představil jako svou druhou, třicet let utajovanou dceru. Kdo je Elizabeth a co hereckého velikána s duší bouřliváka vedlo k tomu, aby ji tolik let tajil před světem?
Odhalení na premiéře
Než na premiéře filmu Zahradníkův rok v létě 2024 vyšla najevo pravda o hercově druhé dceři, věděl o ní jen úzký okruh nejbližších. A nebýt přání Elizabeth, asi by to tak zůstalo i nadále. Ona si ale přála, aby už s otcem šli konečně s pravdou ven – měl to být dárek k jejím třicátým narozeninám a Oldřich Kaiser s tímto odhalením souhlasil. Její matkou byla hercova obdivovatelka, která do něj byla velmi zamilovaná a přála si s ním mít dítě. Elizabeth se narodila v době, kdy byl Kaiser stále ženatý s Naďou Konvalinkovou, Karolína v té době byla dítě. Konvalinková vzala tento fakt s obrovským nadhledem, a přestože o nemanželské dceři svého svérázného muže věděla, jeho tajemství neprozradila. Ba co víc, Elizabeth přijala a hezký vztah má s nevlastní sestrou také Karolína.
Život v ústraní
Elizabeth dlouhodobě žije v Nizozemsku, kde působí jako profesionální tanečnice a fitness trenérka. Na svých sociálních sítích se prezentuje také jako mind-body koučka a hypnoterapeutka.O svém otci mluví s velkou úctou a láskou. Na sociálních sítích uvedla, že je na něj hrdá nejen kvůli jeho talentu, ale především kvůli jeho laskavému srdci a neuvěřitelnému smyslu pro humor. Elizabeth si skvěle rozumí také s rodinou současné Kaiserovy manželky, písničkářky Dáši Vokaté, se kterou se herec oženil v roce 2020 ve Vídni. Na Letní filmové škole v Uherském Hradišti v roce 2025 Elizabeth společně s Evou Vokatou (vnučkou Dáši Vokaté) převzala za nemocného otce výroční cenu AČFK. Obě mladé ženy tehdy diváky i moderátora Ondřeje Vetchého překvapily, když místo dlouhých děkovných řečí předvedly na pódiu krátké taneční vystoupení.
Dvě dcery, dva osudy
A zatímco Elizabeth žila dlouhá léta v utajení a je striktní vyznavačkou zdravého životního stylu, její starší sestra Karolína prožívala svůj život pod drobnohledem médií. Karolína musela v minulosti také bojovat se závislostí na alkoholu, kterou po svém otci zdědila. Pomocnou ruku jí v těžkých chvílích nepodal nikdo jiný než matka Naďa Konvalinková. která měla bohaté zkušenosti s bojem se závislostí od Oldřicha Kaisera. Karolína svůj boj zvládla a dnes se věnuje své kariéře.