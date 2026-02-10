Rodina hokejového brankáře Alexandera Saláka řeší už delší dobu nepříjemnou situaci v okolí svého domu v pražské lokalitě Divoká Šárka. Podle vyjádření jeho manželky Míši Salákové se v blízkosti jejich pozemku opakovaně zdržuje muž bez domova, jehož přítomnost je podle ní spojena s nepořádkem, kouřem z pálení odpadu i častými zásahy policie. Své rozčarování popsala otevřeně na Instagramu.
Michaela Salák v zoufalství kvůli bezdomovci u domu v Divoké Šárce: „Tři roky to řešíme přes úřady“
Manželka hokejového brankáře Alexandera Saláka popsala na Instagramu dlouhodobý problém v okolí jejich domu v pražské Divoké Šárce. Podle Míši Salákové se v blízkosti městských pozemků opakovaně zdržuje muž bez domova, kvůli němuž mají v lokalitě nepořádek, kouř z pálení odpadu i zásahy policie. Ve svém příspěvku nešetřila emocemi a vysvětlila, proč ji situace děsí hlavně kvůli dětem.
Míša uvedla, že se její manžel několik let snažil problém řešit oficiální cestou. „Nechápu de**litu některých lidí. Tři roky se Saša přes úřady snažil vyhnat jednoho bezdomovce, co se tu usídlil na jedné zahradě. Dělal bordel, pálil bordel, jezdili sem policajti, podařilo se, pozemek města vyklidil…,“ napsala. Podle jejích slov ale šlo jen o dočasné řešení. Situace se brzy zopakovala na sousedním pozemku. „Oddychli jsme si… akorát … sousedi mu povolili, ať se přestěhuje na zahradu vedle nich (jasně, proč nerozjet ten bordel o pár zahrad vedle). Pozemek je taky města. Nelegálně, pálí tu bordel, jezdí smradlavej s dětma v autobuse,“ popsala další vývoj.
Saláková zároveň zdůraznila, že její kritika nemíří obecně proti lidem bez domova, ale proti konkrétní situaci. „Je mi líto lidí bez domova, je mi jasný, že začít žít normálně je těžký. Ale tohle není rozhodně důstojný. Kromě bordelu mi nedělá dobře, že se pohybuje tam, kde se pohybují naše děti a taky děti z údolí,“ napsala. Ke svému příspěvku připojila fotografii, na níž je vidět šedý dým stoupající zpoza zahrady.
Na závěr přidala i ironickou poznámku směrem k sousedům: „Jasně, k sousedům naproti no comment, ale co s ním. Znovu trávit hodiny po úřadech? Dát mu pár tisíc s tím, že se už nikdy nesmí vrátit? Nebo co třeba sousedi, když jsou tak hodní, proč si ho nevezmou rovnou domů? Barák mají dost velkej. Jo a ani jim nevadí exkrementy za plotem, kde si pěstujou rajčata… Dobrou chuť,“ uzavřela.