Influencerka Michaela Salák je maminkou šesti dětí, které má s bývalým hokejistou Alexandrem Salákem. Loňský rok ale byl pro jejich rodinu velmi těžký. Michaele totiž lékaři diagnostikovali nádor. „Co nevidět to budou tři měsíce od chvíle, kdy se mi tak trochu obrátil život naruby,“ napsala minulý rok v květnu. „Nikdy by mě nenapadlo, že ve svých 38 letech usednu do čekárny onkologie v Motole jako pacient. Ten první měsíc mám dodnes v takové zvláštní mlze. Jako by to tělo nebylo moje. Jako by se to celé dělo někomu jinému.“
"Hledám pomoc v zahraničí," říká po diagnóze nádoru v žaludku Michaela Salák
Minulý rok na jaře oznámila Michaela Salák, manželka bývalého hokejového reprezentanta Alexandra Salák, že jí bylo diagnostikováno onkologické onemocnění. Nyní prozradila, jak pokračuje léčba a jaké jsou její vyhlídky.
Influencerka Michaela Salák je maminkou šesti dětí, které má s bývalým hokejistou Alexandrem Salákem. Loňský rok ale byl pro jejich rodinu velmi těžký. Michaele totiž lékaři diagnostikovali nádor. „Co nevidět to budou tři měsíce od chvíle, kdy se mi tak trochu obrátil život naruby,“ napsala minulý rok v květnu. „Nikdy by mě nenapadlo, že ve svých 38 letech usednu do čekárny onkologie v Motole jako pacient. Ten první měsíc mám dodnes v takové zvláštní mlze. Jako by to tělo nebylo moje. Jako by se to celé dělo někomu jinému.“
O tom, jak to s jejím zdravím momentálně vypadá, se Michaela rozpovídala v pořadu Mámy z bulváru. „Teď jsme ve fázi, kdy mě zase po nějaký době čekají další kontroly, protože defacto moje diagnóza je taková, že mě nic není. Mě nikdy nic nebolelo, takže kdyby jsme na to nepřišli tou náhodou, že se narodil ten Marwin a že měl on nějaký blbý testy, tak by se na to nepřišlo,“ vrátila se do doby, kdy jí byla nemoc objevena. Bohužel ji však lékaři nemohou příliš pomoci, protože podle jejich mínění neexistuje léčba. Mohou pouze sledovat její stav. A s tím se šestinásobná maminka odmítá smířit.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Jana Maláčová a Michaela Salák bojují s rakovinou. „Do Vánoc nepřežiješ,“ píší lidé
„Rozhodla jsem se hledat cestu, jak se uzdravit, protože tady na tu autoimunitní nemoc, co já mám, není léčba. Našla jsem si jednu skvělou lékařku a kliniku ve Švýcarsku, tak tam odjíždím se léčit. Ale je to všechno takový, že doktoři neví. A tady v Česku mi řekli, že jediný, co pro mě můžou udělat, jsou ty kontroly, ale že s nemocí jako takovou se nic dělat nedá. Jenže já si myslím, že dá. Tak pátrám po světě a myslím, že si určitě pomůžu a už se nevrátím do stavu, co se mi stal na jaře,“ říká odhodlaně s tím, že věří vědě, která jde kupředu mílovými kroky a jednou určitě najde lék i na její diagnózu.
Zatím se bude snažit zůstat fit a užívat si život se svou rodinou. „Změnilo mě to v tom, že si řekneš, že tady nejsi napořád. A je jedno, co tě potká, jestli přijde nějaká nemoc nebo tě srazí auto. My jsme zvyklí nechávat všechno na potom. Šetříme, až přijde vhodný čas, ale on nemusí nikdy přijít. Takovou zkušenost bych přála každýmu, ale bez toho, aby si musel projít tím těžkým. Nedovedu si představit, co jinýho ti otevře oči tak jako tohle. Spousta věcí ti pak přijde úplně zbytečných,“ uzavřela téma Salák.