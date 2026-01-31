Manželku hokejového brankáře Alexandera Saláka, Michaelu Salák, už delší dobu sužuje chronické onemocnění, se kterým si podle jejích slov čeští lékaři nevěděli rady. Přesto se nevzdává a rozhodla se hledat pomoc v zahraničí – konkrétně ve Švýcarsku. A hned první zjištění ji prý doslova zaskočilo: podle výsledků vyšetření musela zásadně překopat jídelníček a řady běžných potravin se na čas vzdát.
Michaela Salák hledá léčbu ve Švýcarsku: „Zakázali mi skoro všechno jídlo“
Manželku hokejového brankáře Alexandera Saláka trápí chronické autoimunitní onemocnění, které se naplno projevilo i nálezem nádoru v žaludku. Michaela Salák proto odjela na kliniku do Švýcarska, kde jí udělali podrobnější testy – a výsledky ji šokovaly. Podle nových doporučení musí dočasně vyřadit z jídelníčku většinu běžných potravin a zaměřit se na šetrnou stravu.
Loni jí lékaři našli nádor v žaludku, který podle ní souvisel s dlouhodobě probíhajícím autoimunitním problémem. „Jsem stále nemocná. Ten nádor, co mi našli v žaludku, byl takovým vyvrcholením nemoci, která by dřív nebo později propukla. Ta nemoc stále probíhá a já se ji musím pokusit vyléčit nebo zastavit,“ popsala Míša. Vysvětluje, že jde o stav, kdy se imunitní systém „splete“ a útočí na vlastní, zdravé buňky. „Je to běh na dlouhou trať. U té imunity je těžké zjistit, co se přesně děje, ale nějak to rozklíčováváme,“ dodala.
I když se doma řešení dlouho nedařilo najít, objevila prý novou naději. „Prý na tohle léčba není, ale našla jsem kliniku ve Švýcarsku, kde to začínáme řešit. Myslím si, že to dopadne dobře, protože jsme našli zakopaný psy, které naši lékaři nenašli,“ svěřila se.
Ve Švýcarsku jí udělali podrobnější testy a výsledky přinesly překvapení hlavně v oblasti stravy. „Dostala jsem nové výsledky, podle kterých jsme zjistili, co smím a co nesmím jíst. Ukázalo se, že věci, které jím na denní bázi, vlastně vůbec nesmím – hovězí maso, vajíčka, pečivo, mlíko, prostě nic. Akorát oříšky, ovoce, zeleninu… Tak aspoň zhubnu,“ řekla s nadhledem a přiznala, že už teď se jí stýská třeba po tataráku.
Zároveň ale zdůraznila, že nejde o omezení napořád. „Potřebuju si dát dohromady tu žaludeční stěnu, aby se mi tam nedejbože neobjevil další nádor. Potřebuju tu nemoc zastavit a pak bych se k tomu jídlu mohla vrátit. Není to doživotně,“ ujistila. A překvapilo ji ještě něco: podobná vyšetření prý v Česku absolvovala pravidelně, přesto nic takového neukázala. „Ale dost mě to překvapilo, protože jsem v Čechách chodila na podobné testy každý rok a nikdy se mi tam nic neukázalo a najednou mi vyjde takovej brutální seznam věcí,“ dodala.