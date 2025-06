"Nálepku onkologického pacienta jsem si nechtěla nechat dát," říká Michaela Salák

Salák také zdůrazňuje, že onkologická diagnóza se automaticky nerovná rozsudku smrti. „Já neumírám. Neznamená to, že když jsi onkologický pacient, že máš hned rakovinu a do roka zemřeš. Když se mi to stalo, vzpomněla jsem si na kamarádku, která si tím prošla, a spojila jsem se s ní a strašně mi to pomohlo, protože najdeš tu naději. V dnešní době se vyléčí skoro všechno," neztrácí optimismus. Díky svému přiznání udělala také jeden překvapivý poznatek.

“Překvapuje mě, kolik lidí si prošlo podobnou nemocí, a nikdo to nevěděl. Říkala jsem jim: To jste jako dělali, že se nic neděje? Pro mě je to sdílení naopak jako terapie," uzavírá téma svého zdraví.