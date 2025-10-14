14. 10. Agáta
Kolegyni přebrala manžela, dnes pečuje o rodinu. Linda Rybová slaví padesátku

Linda RybováFoto: Profimedia.cz
Linda RybováFoto: Profimedia.cz
Kytice, Tmavomodrý svět, seriál Ulice a bezpočet pohádek má na svém kontě herečka Linda Rybová. Ta je mimo jiné matkou tří dětí a dnes, 15. října slaví padesáté narozeniny.

Kromě filmových a televizních rolí je herečka Linda Rybová známá také vztahem s o sedmnáct let starším hercem Davidem Prachařem. S tím začala mít vztah ještě v době, kdy byl ženatý s herečkou Danou Batulkovou.

Jejich manželství se ale ukázalo jako stabilní. Ačkoli ze začátku veřejnost herečku pranýřovala jako rozvracečku rodiny, dnes je sama Rybová maminkou dospívajících dětí jejímu nejmladšímu, synovi Františkovi, už bylo šestnáct let a studuje na konzervatoři. Její dvě starší dcery jsou už dospělé. Přitom se zdá, že u samotné Lindy Rybové jakoby zastal čas.

Balet ji nebavil

Od páté do osmé třídy chodila Linda Rybová na taneční konzervatoř. I když tanec milovala, postupně zjišťovala, že je balet pro ni až příliš velký dril. Vyžaduje opravdu velkou disciplínu, přišel mi příliš svázaný a nesvobodný, večer jsem přišla domů unavená v osm hodin večer a záviděla jsem ostatním dětem, které chodily ven, řekla herečka v rozhovoru pro Český rozhlas.

Dnes slaví půvabná herečka 50. narozeniny. Na to, jak s ní šel čas, se můžete podívat v naší galerii.

