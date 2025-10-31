Koktová dala dceři napít z koňakové skleničky. „Tohle už je na sociálku,“ zuří babička Binias

Před několika dny se na instagramovém profilu Pepy Kokty objevila fotografie, na níž je se svými dětmi u svačiny, která rozhodně nepatří k těm nejzdravějším. Na celou věc nyní navázala (a dost možná zcela záměrně ji přiživila) jeho manželka Ornella Koktová, když zveřejnila video z hotelového baru, kde nechává čtyřletou dceru Lili ochutnat nápoj z koňakové skleničky – podle jejího komentáře má jít skutečně o koňak. „Tohle už je na sociálku. Já ale nic nahlašovat nebudu,“ reagovala na to okamžitě Ornellina matka Monika Binias, kterou záběry opět rozčílily.
Reklama
Koktová v instastories zveřejnila krátké video, na němž sedí s dětmi v hotelovém baru a malé Lili podává skleničku s tmavým nápojem. Není možné s jistotou říct, zda opravdu šlo o alkohol, nicméně samotná Ornella v záběru naznačuje, že ano.
Kratičké video znovu nadzvedlo Moniku Binias, která se s dcerou dlouhodobě nestýká a kvůli napjatým vztahům ani nevidí vnoučata, což ji podle jejích slov velmi mrzí. „To jako vážně? A fakt se napila… Já nemám slov,“ napsala na svůj facebookový profil a připojila k tomu i záběr z videa. „Myslím, že to byl koňak a je to na sociálku!“ dodala. Pro Expres.cz pak celý incident podrobněji popsala.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: „Vyspím se s tvým manželem,“ vzkazuje Eva Feuereislová Monice Binias
„Jeden jediný člověk si myslel, že v té skleničce byl džus. Tohle jsme asi všichni někdy udělali, že jsme dětem nalili nealko do hezčí skleničky. Já jsem si to ale několikrát pustila, než jsem to zveřejnila, a ten nápoj měl medovou barvu. Já koňak dobře znám. Můj Petr je milovník koňaků, má jich doma hodně, často je dostává. Má to jinou konzistenci, táhlo se to po skle. To se u džusu nestává. A Lili pak udělala takový výraz, který by u džusu asi neměla,“ vysvětluje Binias. „I kdyby to byl džus, není moc šťastné něco takového zveřejňovat. Někdo se toho může chytit a poslat to na sociálku. Tohle už na sociálku je. Já ale určitě nic rozpoutávat nebudu. Ty děti za nic nemůžou, mají jen hloupé a nezodpovědné rodiče,“ nebrala si servítky babička Monika, která v podcastu opakovaně kritizuje Ornellu i Josefa Koktu za způsob, jakým vychovávají své tři děti.
Reklama
„Přijde mi také zvláštní, že v tomhle období někdo táhne děti na hory. Řeknou jim, že se jde ven, a ony je pak prosí, aby nemusely. Místo toho by mohli jet třeba do Egypta, kde by se vyřádily ve vodě. Oni asi ale nejsou nejostřejší tužky v penále… Ten koňak je ale opravdu síla,“ dodala na adresu dcery a zetě Monika Binias.
VIDEO: „Slz padlo víc, než jsem čekal. Soukromí syna pro mě bylo při natáčení zásadní,“ říká Vojta Kotek
Mohlo by vás zajímat
Reklama